Continuano ad appassionare le trame della nuova stagione Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Il pubblico sta imparando a conoscere la famiglia Colombo, che si è trasferita a Milano da poco. Una famiglia di certo non tradizionale, in netto contrasto con i valori e il clima culturale degli anni '60 che, sebbene orientati al progresso e a un ruolo sempre di maggiore importanza della donna, rimangono comunque conservatori per quanto riguarda il matrimonio. Ezio Colombo è il papà di Stefania, che è sempre cresciuta con zia Ernesta e che non sa ancora di avere una madre, da lei creduta morta.

Madre che è vicinissima a lei, ovvero Gloria Moreau. Sappiamo ancora poco del suo passato, se non che fu costretta ad abbandonare marito e figlia per scappare. Il suo segreto è ancora gelosamente custodito. La nuova compagna di Ezio è Veronica, che ha una figlia, Gemma. Il ruolo di questa ragazza diventerà sempre più centrale nelle nuove puntate, anche perché si intreccerà con le dinamiche di Villa Guarnieri.

Gemma vuole il nipote di Adelaide: Il Paradiso delle Signore 6, nuove anticipazioni

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 6 rendono noto che Gloria ed Ezio avranno l'atteso confronto. La bella Moreau non può scappare per sempre e, dopo essere scomparsa da casa della zia Ernesta facendo preoccupare tutti, verrà ritrovata da Armando in ospedale.

Qui, Gloria dirà di voler lasciare Milano, ma il buon Ferraris avrà un'idea per convincerla a restare.

Nelle puntate successive, Stefania e Gemma consolideranno il loro rapporto, anche se non saranno rose e fiori. Le due ragazze sono troppo diverse. La figlia di Veronica è ambiziosa e mira in alto, con il sogno di entrare nell'alta società.

Ed ecco che l'occasione giusta si presenterà quando arriverà in città l'affascinante nipote di Adelaide, ovvero Marco di Sant'Erasmo. Gemma ne rimarrà colpita e farà di tutto per conquistarlo. Di certo, la contessa non sarà d'accordo, viste le umili origini della giovane.

Gloria dice a Stefania che è sua madre? Il Paradiso delle Signore 6 spoiler

Come rivelano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, per Stefania non arriveranno momenti semplici. Vivere a casa Colombo non sarà una passeggiata e, ipotesi che circola tra i fan, Veronica potrebbe anche non essere così sincera nei suoi confronti. Resta poi da capire come e quando la giovane Colombo scoprirà che sua madre è viva e altri non è che Gloria. La bella Moreau dovrà farsi coraggio e svelare a Stefania la verità, oltre a rendere noto il reale motivo della sua improvvisa partenza di tanti anni fa che ha cambiato per sempre la sua vita, quella di Ezio e di Stefania.