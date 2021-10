Novità in arrivo per la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6. Per il mese di dicembre, infatti, ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda della fortunata soap opera che, tutti i giorni, appassiona una media di circa due milioni di spettatori al giorno con picchi del 19% di share. In vista del periodo natalizio, l'appuntamento con Vittorio Conti e tutti gli altri protagonisti del grande magazzino sarà sospeso per una settimana.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6: ecco cosa succederà a dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo mese di dicembre 2021, rivelano che il daytime di Rai 1 subirà delle modifiche durante la settimana natalizia.

Per quanto concerne la programmazione de Il Paradiso delle signore 6, la messa in onda in prima visione assoluta è assicurata fino a venerdì 24 dicembre, quando su Rai 1 andrà in onda l'episodio a tema natalizio.

Da lunedì 27 dicembre, invece, comincerà la settimana di stop per la fortunata soap opera di Rai 1.

Arriva lo stop natalizio de Il Paradiso delle signore 6

Fino al 31 dicembre 2021, infatti, i nuovi episodi de Il Paradiso non saranno trasmessi in prima visione assoluta e la soap osserverà una settimana di pausa.

Un modo per evitare di trasmettere nuovi episodi inediti durante la settimana natalizia e, in questo modo, permettere anche alla squadra produttiva e a tutti il cast della celebre e fortunata soap di osservare un periodo di riposo dagli impegni quotidiani con le riprese di questa sesta stagione.

Ma quando tornerà in onda l'appuntamento in prima visione assoluta con Il Paradiso delle signore 6?

Ecco quando ricomincia l'appuntamento con Il Paradiso 6 dopo la pausa a dicembre

Le anticipazioni riguardanti la programmazione della celebre soap opera, rivelano che i nuovi episodi torneranno in onda a partire da lunedì 3 gennaio 2022, come sempre nella solita fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto i colpi di scena non mancheranno durante tutte le puntate de Il Paradiso 6 che saranno trasmesse durante il periodo natalizio.

Qualche giorno fa, rispondendo ad un po' di domande che venivano fatte dai fan sui social, l'attore Emanuel Caserio che veste i panni del giovane Salvatore Amato, aveva anticipato che durante gli episodi trasmessi nel periodo natalizio, ci sarebbero stati dei clamorosi e inaspettati ritorni in scena.

Chi rimetterà piede nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo? I fan sperano di rivedere Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti che, da un po' di tempo, ha scelto di trasferirsi stabilmente in America, chiudendo il matrimonio col marito.