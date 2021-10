La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata a metà settembre e una delle storie che sta tenendo banco in questi giorni è la vicenda legata alla missiva lasciata da Achille a sua figlia Flora. Adelaide è intenzionata a leggerne il contenuto e, per raggiungere il suo scopo, ha chiesto alla stilista di trasferirsi a casa sua. Nelle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre, Flora andrà a vivere a Villa Guarnieri e la contessa riuscirà ad avere la lettera di Ravasi fra le mani. Nel frattempo, la zia di Marta proverà a risolvere i problemi con Ludovica, offrendo un lavoro a Marcello.

La stilista del Paradiso, invece, avrà un duro faccia a faccia con Vittorio e Umberto la difenderà, causando il disappunto di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, episodi al 15/10: Adelaide ha tra le mani la missiva di Achille

Dopo la proposta di Adelaide, Flora si trasferirà a Villa Guarnieri. In realtà, il gesto della contessa nei confronti della stilista non è stato disinteressato, ma è stato un piano per riuscire nel suo intento. Infatti, vivendo sotto lo stesso tetto, la cognata di Umberto penserà di avere più chance di ottenere la lettera di Achille. Nelle puntate che andranno in onda fino al 15 ottobre, Adelaide riuscirà ad avere fra le mani la missiva di Ravasi.

Il Paradiso delle signore, trame al 15/10: Adelaide prova a ricucire con Ludovica

Oltre ad avere grane per via della lettera di Achille Ravasi, la contessa dovrà provare a risolvere i problemi con Ludovica. Infatti, la contessa non ha visto di buon occhio la relazione fra Brancia e Marcello Barbieri, perché, a detta sua, una giovane donna dell'alta società milanese non doveva intraprendere una relazione con un umile barista.

Adelaide, per salvare il suo rapporto con Ludovica, le proporrà di fare lavorare il suo compagno Marcello al Circolo, come sostituto di Parri, che dovrà assentarsi a causa di motivi familiari.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 15/10: Umberto difende Flora e Adelaide non approva

Umberto e Vittorio hanno un legame particolare perché Guarnieri è il suocero di Conti, dal momento che il direttore del negozio di moda è ancora sposato con Marta.

Nonostante la parentela, sul fronte professionale, i due imprenditori avranno divergenze lavorative, non avendo la stessa idea riguardo la linea editoriale che dovrà avere Il Paradiso Market. Nel frattempo, anche fra Vittorio e Flora ci saranno problemi lavorativi, che li porteranno ad avere un duro faccia a faccia. Dopo la discussione fra la stilista e il suo datore di lavoro, Umberto prenderà le difese della figlia di Ravasi, suscitando un grande disappunto in Adelaide.