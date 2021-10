Nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 delle puntate in onda su Rai 1 alle 15:55 dall'11 al 15 ottobre 2021 e in replica su RaiPlay. Cosa succede al grande magazzino? Grandi colpi di scena aspettano gli amati protagonisti. Vittorio resterà spiazzato dalla malinconia molto forte che proverà per Marta, ormai lontana. Conti cercherà conforto in Tina, alla quale si è legato in maniera particolare. Forse, è l'inizio di un nuovo amore. Nel frattempo, la temeraria Adelaide mette finalmente la mani sulla lettera di Achille che Flora ha tenuto nascosta, scoprendo una spiazzante verità.

Attenzione anche a Tina che, tornata dalla Svizzera, si deciderà a raccontare a Salvatore il suo segreto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, settimana 11-15 ottobre 2021

Vittorio propone a Tina il ruolo di protagonista per un film, ma riceve una risposta negativa. Al suo posto ci sarà Anna Imbriani, ben lieta di partecipare a un progetto così allettante. In questo modo, Salvatore può corteggiarla e vederla spesso. Intanto, Flora incontra le prime difficoltà all'atelier e decide di ascoltare i consigli di Maria e Agnese, con le quali però non riesce a trovare un punto in comune. Stefania è molto felice di aver ritrovato Ezio, suo padre. Si trasferisce a casa sua e fa la conoscenza di Veronica, la sua nuova figlia, e di Gemma, la sorellastra.

Non tutto sembra filare liscio e la giovane Colombo comincia a accusare una forte gelosia nei confronti della figlia che suo padre ha avuto da un'altra donna.

Qual è la verità di Achille? Adelaide mette le mani sulla lettera

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 dall'11 al 15 ottobre, la contessa raggiunge il suo obiettivo.

Ha chiesto a Flora di trasferirsi da loro solo per poter leggere il contenuto della lettera di Achille, temendo che la verità venga a galla. La contessa riesce a trovare la missiva e resterà sconvolta dal suo contenuto. La situazione si fa davvero complicata e pericolosa.

Tina svela il suo segreto nei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore

Vittorio è triste e malinconico per la lontananza di Marta e ha un momento di sconforto. Trova appoggio in Tina, con la quale ha instaurato un meraviglioso rapporto. Sarà lei la donna che lo farà innamorare nuovamente? La giovane Amato ha molto segreti e, fino a ora, nessuno sa come mai ha deciso di partire all'improvviso per la Svizzera. Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore relative alle puntate dall'11 al 15 ottobre svelano che Tina, stanca di tenere per sé un peso così grande, si farà coraggio e svelerà a Salvatore i suoi segreti. Infine, vedremo come la nuova vita di Stefania a casa Colombo non sia tutta rose e fiori come immaginato dalla giovane: Gemma le giocherà un brutto scherzo che la metterà in difficoltà. Gloria verrà poi a sapere che Ezio si è risposato e che ha avuto un'altra figlia. Il suo cuore già sofferente verrà spezzato.