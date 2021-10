Tante novità e colpi di scena continuano a rendere movimentate le trame della soap opera Il Paradiso delle Signore, ambientata nella Milano degli anni Sessanta.

Nel corso dell’episodio che andrà in onda il 26 ottobre 2021 come sempre a partire dalle ore 15:55 circa su Rai 1, Ezio Colombo (Massimo Poggio) non nasconderà la propria evidente preoccupazione per l’incontro inatteso avuto con la sua ex moglie Gloria Moreau (Lara Komar), dopo essersi ormai rifatto una nuova famiglia al fianco della compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 26 ottobre: Ezio entra in crisi dopo aver incontrato l’ex moglie Gloria

Relativamente alla 32^ puntata della serie tv tornata con la sua sesta stagione e in programmazione su Rai 1 martedì 26 ottobre 2021, le anticipazioni raccontano che per iniziare Ezio sarà parecchio in crisi dopo aver incontrato la sua ex moglie Gloria tra le mura del Paradiso, anche perché sono trascorsi tanti anni dall’ultima volta in cui si erano visti.

Intanto Tina (Neva Leoni) su ordine dell’editore di fotoromanzi Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso), tornato a Milano dopo un periodo di assenza, dovrà iniziare a registrare il demo musicale per il film in cui sarà protagonista.

La giovane Amato non appena sentirà parlare Anna (Giulia Vecchio) avrà un’illuminazione: per uscire nel migliore dei modi dalla scomoda situazione in cui si trova vorrà chiederle di cantare al posto suo, ovviamente in segreto, dopo averla messa sicuramente al corrente del suo problema di salute alle corde vocali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adelaide fa sapere a Ludovica che ci sarà un evento di gala al circolo, Gloria rivede il suo ex marito

In seguito Ludovica (Giulia Arena) tramite la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) apprenderà che in settimana al circolo si terrà un evento di gala: la giovane Brancia di Montalto vorrà approfittare dell’importante opportunità per consentire al suo fidanzato Marcello (Pietro Masotti) di dimostrare a tutti i presenti di essere in grado di sostituire il direttore Parri (Emanuele Barresi).

Infine Gloria - intenzionata a rivedere Ezio - gli darà un appuntamento con l’obiettivo di parlargli: quest’ultimo sarà abbastanza titubante dopo aver ricevuto l’invito dalla madre di sua figlia Stefania (Grace Ambrose). Nonostante l’indecisione iniziale, il signor Colombo accetterà di avere un incontro con la capo commessa del Paradiso.