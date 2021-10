Sono tanti i telespettatori che seguono le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola Una vita. Nel corso delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 25 al 29 ottobre 2021, Camino Pasamar rimarrà vedova, in quanto suo marito Ildefonso Cortes verrà ritrovato senza vita.

Laura Alonso invece, per impedire al suo ricattatore Javier Velasco di fare del male a sua sorella Lorenza, non potrà tirarsi indietro quando l'uomo le chiederà di uccidere di Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita, episodi sino al 29/10: Felipe perde la memoria, Laura minacciata di nuovo da Velasco

Gli spoiler, riguardanti ciò che succederà negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2021, svelano che Genoveva, anche se farà credere a Velasco di ricambiare i suoi sentimenti, si renderà conto di essere ancora innamorata del marito Felipe, per questo motivo rimarrà al suo capezzale. Purtroppo la dark lady di Acacias 38 cadrà nello sconforto nell’istante in cui il dottor Echevarria le dirà che Alvarez Hermoso potrebbe rimanere in stato vegetativo per sempre, qualora non dovesse dare alcun segno di vita. A questo punto Salmeron avrà il sostegno delle signore e dei domestici del quartiere iberico, che si recheranno a casa sua per pregare per Felipe.

Quest’ultimo correrà un grosso pericolo anche per un altro motivo: Laura si vedrà costretta a ucciderlo su richiesta di Velasco per il bene della sorella Lorenza. La domestica, però, non riuscirà a eseguire il terribile incarico, in quanto verrà interrotta da Genoveva.

Successivamente Felipe riaprirà gli occhi, ma sfortunatamente non riconoscerà nessuno a causa della perdita della memoria.

La situazione sarà abbastanza seria, in quanto Alvarez Hermoso si ricorderà soltanto di ciò che è successo nella sua vita dieci anni prima. Nel frattempo Laura, dopo aver fallito a causa di Genoveva, verrà minacciata nuovamente da Velasco per non aver messo fine all’esistenza di Alvarez Hermoso.

Antonino rende orgoglioso suo padre Ramon, Camino ha i sensi di colpa

Intanto Bellita, proprio quando avrà dei fastidi alla gola, riceverà una proposta da parte di un teatro di Madrid e dell’impresario Pepe Caro. A sorpresa la donna si prenderà del tempo per rispondere per via della mancanza della sua voce, facendo sospettare il marito.

Nel contempo parecchi cittadini non vedranno l’ora di ascoltare il discorso politico di Antonito, che dopo aver reso orgoglioso il padre Ramon, dovrà parlare anche alla cerimonia di chiusura della campagna elettorale su invito del partito conservatore. Lolita, non appena vedrà il marito molto agitato, gli consiglierà di farsi visitare da Aquilino "il muto", un guaritore di Cabrahigo.

Successivamente Camino, tramite Armando, apprenderà del ritrovamento del corpo senza vita di suo marito Ildefonso. Tra le varie supposizioni degli abitanti ci sarà quella di un probabile suicidio. La giovane Pasamar, dopo essere venuta a conoscenza della morte dell’uomo che ha sposato, verrà assalita dai sensi di colpa.