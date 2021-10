Continua ad andare in onda su Canale 5 la soap opera di origini turche intitolata Love is in the air (Sen Çal Kapimi), dopo Uomini e Donne, Amici e la fascia pomeridiana del GF Vip 6 a partire dalle ore 16:30 circa. Gli spoiler dell’episodio in programmazione sul piccolo schermo italiano il 22 ottobre 2021, dicono che Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) e Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) verranno sottoposte a un interrogatorio da parte della polizia a causa delle loro azioni, dopo aver ucciso lo chef Alexander Zucco (Hakan Karahan) per essere state riprese dalle telecamere nel ristorante dello stesso la notte in cui è scomparso nel nulla.

Dopo aver appreso di essere nei guai, le due donne e rivali in amore mentre non avranno alcuna idea di dove possa essere finito l’uomo che si è preso gioco di loro, cercheranno di capire quale sia la mossa giusta da fare finendo per avere delle idee del tutto diverse.

Spoiler Love is in the air, episodio del 22 ottobre: Seyfi apprende che lo chef Alexander è morto per mano di Aydan e Ayfer

Nel corso della centododicesima puntata dello sceneggiato di successo che occuperà la rete ammiraglia Mediaset venerdì 22 ottobre 2021 al consueto orario e prima della trasmissione Pomeriggio 5, a catturare l’attenzione dei telespettatori saranno Aydan e Ayfer: quest’ultima e la madre di Serkan (Kerem Bürsin) ammetteranno a Seyfi (Alican Aytekin) di aver messo fine all’esistenza dello chef Alexander.

A questo punto le due donne faranno ritorno del ristorante del defunto uomo con l’obiettivo di cancellare ogni traccia compromettente, che potrebbe senza ombra di dubbio farle finire in carcere: per riuscire nel loro intento Aydan e Ayfer e quindi per non essere incastrate, cercheranno di pulire nel miglior modo possibile il luogo in cui si è verificato il delitto.

La signora Bolat decisa a lasciare Istanbul dopo essere stata interrogata dalla polizia, la zia di Eda non è d’accordo

Successivamente Aydan e Ayfer cercheranno di capire con l’aiuto del maggiordomo, dove potrebbe essere finito il cadavere di Alexander senza riuscire a ottenere nessuna risposta.

Non passerà molto per vedere bussare alla porta delle due donne le autorità dopo l’avvio delle indagini, decise a far luce sull’intricata morte dello chef.

Da una parte ci sarà la signora Bolat convinta che l’unica soluzione per non fare i conti con la giustizia sia quella di andarsene via da Istanbul, dall’altra la zia di Eda (Hande Erçel) che non sarà d’accordo con la decisione della sua rivale in amore per il fatto che crederà non sia l’unica via di fuga. Aydan e Ayfer riusciranno a farla franca? Oppure la pagheranno dopo essersi sbarazzate di Alexander?