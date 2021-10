Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre su Rai 1 alle ore 15:55, Tina Amato, interpretata dall'attrice romana Neva Leoni, proverà a mettere da parte i suoi problemi alle corde vocali per partecipare al musical, ma ben presto si renderà conto di essersi aggravata e di doversi operare il prima possibile.

Intanto Salvatore Amato continuerà ad essere molto interessato ad Anna e proverà a conquistarla. Gloria, intanto, sembrerà scomparsa improvvisamente e la prima a preoccuparsi seriamente sarà la zia Ernesta.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Salvatore continua a corteggiare Anna

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Tina inizierà la cura per la sua voce e comincerà a sperare di guarire in tempo per poter partecipare al film musicale propostole da Vittorio.

Nel frattempo Marcello affronterà il suo primo giorno di lavoro al Circolo e se la caverà al meglio, al contrario di quello che sperava Adelaide. Più tardi Salvatore consiglierà a Tina di parlare del suo problema alle corde vocali, al dottor Conti. Poi il giovane Amato continuerà a corteggiare Anna e scoprirà di avere una passione in comune con la donna: i film di Totò.

Successivamente Vittorio chiederà a Brivio di convincere il produttore a modificare la sceneggiatura dell'opera musicale.

Umberto e Flora sempre più vicini

Vittorio Conti e Roberto saranno impegnati con il lancio del nuovo numero della rivista Paradiso Market. Frattanto Agnese e Giuseppe continueranno a fare domande assai insistenti a Tina, riguardo il suo rapporto con Sandro, ma la donna riuscirà a cambiare discorso. Umberto e Flora, intanto, saranno sempre più vicini e la loro complicità crescerà ogni giorno di più.

Tina, intanto, seguirà la cura prescrittale dal medico, ma sarà ancora molto preoccupata per le condizioni della sua voce. In seguito Salvatore vedrà Anna allontanarsi in macchina, insieme a Roberto. Armando, invece, riceverà una telefonata dalla zia Ernesta, la donna sarà notevolmente preoccupata per Gloria, poiché la giovane sembrerà scomparsa, così chiederà aiuto prima ad Armando e poi anche a don Saverio.

Flora presenta la nuova collezione del Paradiso

Tina si esibirà al Circolo, ma dopo la performance la donna avrà dei seri problemi alla gola, sarà così che si farà controllare. Più tardi il dottore dirà alla giovane Amato che per lei è arrivato il momento giusto per eseguire l'operazione alle corde vocali. Dopo aver ricevuto il parere medico, Tina chiamerà Vittorio per avvisarlo della situazione e gli dirà di non poter partecipare al musical.

Infine, Flora sarà aiutata da Agnese e Maria nell'organizzazione dell'importante evento al grande magazzino: sarà così che presenterà la nuova linea per la prossima collezione del Paradiso.