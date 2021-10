Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata verrà trasmessa venerdì 15 ottobre 2021 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno gli imprevisti. La giovane Colombo racconterà alle sue amiche della serata trascorsa a casa di Ezio e del suo primo incontro con Veronica e Gemma. Intanto al Paradiso, Vittorio e Flora avranno una discussione al termine del quale Umberto difenderà la figlia di Ravasi. La contessa non approverà questo gesto da parte del cognato che nel frattempo verrà guardato con occhi diversi dalla stessa Flora.

Più tardi Vittorio sentirà la necessità di sfogarsi con qualcuno e in mancanza di una compagna, l'uomo si aprirà con Tina il quale racconterà il suo stato d'animo dopo la rottura con Marta Guarnieri. Anche Tina deciderà di rivelare a qualcuno tutta la verità: sarà Salvatore ad apprendere il segreto che la sorella ha misteriosamente nascosto per tutto questo tempo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, il desiderio di Teresio

Durante la venticinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai1 il 25/10, Stefania avrà trascorso una piacevole serata in compagnia del padre Ezio, della compagna Veronica e la figlia Gemma. Una volta arrivata a casa, la giovane Venere non si risparmierà di raccontare tutti i dettagli alle sue amiche.

Dalle parole che Stefania spenderà, Gloria avrà la conferma di ciò che sospettava. L'ex marito Ezio infatti, avrà intenzione di creare una nuova famiglia e di trasferirsi definitivamente a Milano. Tuttavia il direttore della ditta Palmieri desidererà che la figlia si trasferisca a casa sua, insieme a Veronica e Gemma.

Trame Il Paradiso 6, Vittorio si confida con Tina

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore rivelano nel dettaglio che tra il rapporto lavorativo tra Flora e Vittorio non andrà a gonfie vele. Il direttore dell'atelier avrà un diverbio con la stilista e tra i due nascerà una discussione, al termine del quale Umberto prenderà le difese di Flora.

Da quel momento la figlia di Ravasi inizierà a guardare il commendatore in modo completamente diverso. Non mancheranno i disappunti della contessa, quando scoprirà che il suo uomo avrà fatto di tutto per difendere la ragazza. Agitato per quanto accaduto, Vittorio si sfogherà con Tina e durante il loro dialogo, il direttore del grande magazzino rivelerà alla cantante quello che è successo nella sua vita dopo essersi separato da Marta. Travolta dai sensi di colpa e dalla necessità di supporto, la figlia di Agnese e Giuseppe deciderà di rivelare a Salvatore la verità che finora ha tenuto nascosta.