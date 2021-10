Settimana intensa quella de Il Paradiso delle Signore 6. La puntata di venerdì 15 ottobre 2021, in onda su Rai 1 alle 15:55, chiude il ciclo di episodi settimanali con un inaspettato cambio di programma: Umberto tradisce la fiducia di Adelaide schierandosi con Flora, destabilizzando ogni equilibrio di villa Guarnieri. La giovane Ravasi non trova altrettanto appoggio al lavoro, dove ha problemi con la nuova collezione e soprattutto con Vittorio. I due hanno un duro confronto faccia a faccia che non sarà privo di conseguenze.

Il Paradiso delle signore 6, anticipazioni di venerdì 15 ottobre 2021

Che cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle signore 6 in onda venerdì 15 ottobre? Stefania ha iniziato a passare molto tempo con Ezio, ma ha già incontrato i primi problemi. Gemma è gelosa di lei e ha paura che la nuova arrivata possa rubarle l'affetto di mamma e papà. Tuttavia la giovane Colombo è felice di aver ritrovato suo padre, al quale è molto legata. Gloria, invece, è sempre più angosciata e non vede l'ora di fuggire da tutto e tutti. Sa che Ezio ha intenzione di creare una nuova famiglia, una prospettiva che la fa soffrire terribilmente. Moreau è anche al corrente che Ezio vuole proporre a Stefania di trasferirsi da loro in maniera definitiva.

Vittorio e Flora, faccia a faccia al veleno

Come raccontano le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 15 ottobre, Flora si reca al grande magazzino come ogni giorno, ma qui ha un acceso confronto con Vittorio, che comincia a pensare di aver fatto una scelta troppo affrettata nell'assumerla al posto di Gabriella.

I toni si accendono ed ecco che Umberto prende le difese della nuova stilista. Flora, spiazzata, inizia a guardare il bel Guarnieri con occhi diversi, sentendosi protetta e apprezzata. Nel corso dei prossimi episodi, il rapporto tra Umberto e Flora diventerà sempre più stretto e non solo a livello di stima reciproca. Una vera alchimia sarà nell'aria, tanto da far ingelosire in modo preoccupante Adelaide.

La contessa, a fronte della presa di posizione di Guarnieri nei confronti di Flora, verrà pervasa da una gelosia incontrollabile, oltre a sentirsi messa da parte.

La sofferta decisione di Gloria nei prossimi episodi Il Paradiso delle Signore 6

La presenza della figlia di Achille alla villa diventerà così sempre più ingombrante e Adelaide dovrà affrontare le conseguenze inaspettate della sua idea di farla vivere con lei e il commendatore. Gloria, invece, proverà a soffocare i suoi sentimenti ancora vivi per Ezio, ma non sarà per niente semplice. La tormentata Moreau, dopo una lunga riflessione, prenderà una sofferta decisione, ovvero quella di dare le dimissioni dal Paradiso e lasciare la città.