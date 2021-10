Tra Can Yaman e Diletta Leotta è ormai finita da un po' di tempo anche se, secondo gli ultimi retroscena, tra i due potrebbe esserci ancora la possibilità di un ritorno di fiamma. In queste settimane, mentre Diletta ha scelto di "metterci la faccia" e di esporsi pubblicamente raccontando e confermando la fine della sua relazione con il divo turco, Can Yaman ha scelto di perseguire la strada del silenzio. Eppure, stando alle ultimissime di Gossip, sembrerebbe che l'attore del momento stia ancora soffrendo per questo addio.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta: le loro strade si dividono

Nel dettaglio, Diletta Leotta intervistata da Silvia Toffanin ha ammesso che uno dei motivi di questa "separazione lampo" con Can, arrivata a distanza di pochi mesi dal loro fidanzamento ufficiale, è da ricercare nel fatto che hanno affrettato un po' troppo i tempi.

L'attore, infatti, a distanza di poche settimane dall'inizio della loro relazione le avrebbe chiesto già si sposarsi e questa cosa avrebbe "spaventato" un po' Diletta, la quale ha ammesso che assieme al suo fidanzato hanno vissuto questa relazione con il massimo della passione.

Can Yaman, però, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e malgrado le dichiarazioni di Diletta, ha scelto di rifugiarsi nel suo lavoro, senza rilasciare nuove dichiarazioni in merito a quello che sta accadendo.

Il retroscena su Can Yaman dopo l'addio con Diletta

A svelare dei nuovi retroscena su questo addio, ci ha pensato il settimanale "Voi", che sull'ultimo numero ha dedicato spazio a questa rottura tra Can e Diletta, svelando che il divo turco starebbe ancora soffrendo.

"Can Yaman sedotto e abbandonato: tutte le vogliono ma lui soffre ancora per Diletta", fa sapere il settimanale di gossip e cronaca rosa.

Insomma sembrerebbe che il divo turco protagonista di svariate soap di successo, non sia ancora riuscito a lasciarsi alle spalle quello che di bello c'è stato con la conduttrice sportiva. Possibile che tra i due non sia ancora finita del tutto e che in futuro ci sarà un ritorno di fiamma?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore Can Yaman si concentra sul lavoro: due nuovi progetti per la tv

I fan sperano di rivedere Can di nuovo felice e innamorato ma, al momento, l'attore è concentratissimo sui suoi impegni professionali.

Attualmente si trova in Sicilia, per le riprese della fiction "Viola come il mare", che segnerà il suo debutto in un prodotto italiano e avrà al suo fianco la bellissima Francesca Chillemi, con la quale pare che ci sia già un'alchimia e un feeling particolare.

Da febbraio, invece, Can sarà sul set di Sandokan, l'attesa serie televisiva evento che sarà in onda nel 2022 in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai.