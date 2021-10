Come è morto davvero Achille? Il Paradiso delle Signore 6 entra nel vivo delle trame e lascia ampio spazio anche a questo mistero non risolto. Negli episodi della prossima settimana, Flora inizierà a vivere a villa Guarnieri. Ad invitarla è stata Adelaide, che non si è consultata con Umberto. Una scelta avventata quella della contessa, che sottovaluterà la reale natura della giovane Ravasi.

Adelaide scopre il contenuto della lettera di Achille: Il Paradiso delle Signore spoiler

Nelle puntate della soap che andranno in onda su Rai 1 in prima visione assoluta dall'11 al 15 ottobre, Adelaide metterà le mani sulla lettera di Achille.

Ciò che leggerà la spiazzerà, in quanto il suo segreto - condiviso ovviamente con Umberto - sarà messo a rischio. La contessa ha chiesto a Flora di trasferirsi alla villa solo per tenerla sotto stretta osservazione, ma non sa di cosa sia capace questa giovane dall'aspetto apparentemente dolce. Le anticipazioni delle nuove trame Il Paradiso delle Signore svelano infatti che Flora capirà che la morte di Achille nasconde molti lati oscuri, avvisaglia che già aveva avuto leggendo la missiva. A quel punto, desiderosa di fare giustizia, inizierà a indagare sul passato del padre, con l'obiettivo di arrivare alla verità sulla sua morte. Flora intuirà che Adelaide e Umberto ne sono responsabili e diventerà la loro spina nel fianco.

Flora si invaghisce di Umberto, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Nei prossimi episodi, la bella Ravasi non vivrà momenti facili nemmeno al lavoro. Si troverà infatti in difficoltà nel ruolo di stilista e sentirà il peso del confronto con Gabriella. Flora cercherà aiuto in Maria e Agnese, ma non riuscirà comunque a legare con loro.

In atelier saranno scintille. Nel frattempo, Flora continuerà a indagare per arrivare alla reale causa della morte di Achille. Ma ecco il colpo di scena. Le anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore svelano che Flora si invaghirà di Umberto. Il fascino del commendatore non la lascerà indifferente, destabilizzandola parecchio.

Adelaide, così, dovrà fare anche i conti con la sua gelosia, oltre che lottare per far sì che il suo segreto non venga a galla. Anche se è un'ipotesi, non si può escludere che Flora seduca Guarnieri per estrapolargli le informazioni che le servono, così da fare giustizia una volta per tutte. La contessa verrà messa in pericolo, come anticipato in diverse interviste da Vanessa Gravina: Adelaide sparirà per un lungo periodo di tempo e pare proprio che questa sua assenza sia legata a un gesto compiuto da Flora. Insomma, le trame si faranno sempre più avvincenti e, finalmente, porteranno alla scoperta della vera dinamica della morte di Ravasi.