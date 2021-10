Lucrezia Selassié non riesce più a trattenere la gelosia nei confronti di Manuel Bortuzzo. Nella serata di giovedì 30 settembre, i due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno avuto l'ennesimo confronto. Questa volta, però, il 22enne di Treviso ha invitato la coinquilina a non dirgli mai più cosa deve o non deve fare.

L'episodio incriminato

Durante la cena, Soleil Sorge si è resa protagonista di un gesto galante verso Manuel Bortuzzo. Nel dettaglio, la 27enne italo-americana ha dato parte della sua minestra al nuotatore. Quest'ultimo, anziché rifiutarla, ha deciso di accettarla.

Al termine della serata, Manuel è stato rimproverato da Lulù. La principessa etiope non è riuscita a nascondere la sua gelosia per l'ennesima volta.

MANUEL NON PUÒ NEMMENO MANGIARE LA ZUPPA DI SOLEIL CHE LULU SI INCAZZA #gfvip pic.twitter.com/drZ6IpiVsL — la mia rivoluzione🍀 (@nuovagenesii) September 30, 2021

La diretta interessata ha cercato di spiegare che Soleil avrebbe fatto quel gesto solamente per uscire dalla situazione in cui si trova: la maggioranza dei concorrenti del Grande Fratello Vip sono convinti che Sorge abbia avuto un comportamento razzista verso Samy e Ainett. La più piccola delle sorelle Selassié ha precisato di non volere dare ordini ma di non tollerare l'atteggiamento di Soleil: "Fidati, lo fa apposta".

La replica di Bortuzzo

Dopo avere ascoltato Lucrezia Selassié, Manuel Bortuzzo ha fornito la sua versione sull'accaduto. Il diretto interessato sembra non avere preso affatto bene l'ennesima scenata di gelosia da parte della coinquilina. Il 22enne ha fatto subito una precisazione: "Nella vita non dirmi mai quello che devo fare perché lo so già".

Inoltre, lo sportivo ha sostenuto di essere in grado di capire se una persona lo prende in giro o meno. Il diretto interessato ha poi tagliato corto: "Faccio quello che voglio nella mia vita".

Bortuzzo ha fatto sapere di sapere già come deve comportarsi verso Soleil senza che nessuno glielo faccia notare. A quel punto Lulù, dopo avere compreso la "lezione", ha confidato di essere felice di avere conosciuto Manuel e lo ha abbracciato.

Manuel avrebbe chiesto l'intervento della redazione

Nelle scorse ore, sul web è circolata un'indiscrezione sullo stesso Manuel Bortuzzo. Nel dettaglio, il 22enne sembra che sia stanco delle continue attenzioni di Lulù Selassié. In un primo momento il giovane sarebbe stato felice di questo avvicinamento, ma successivamente si sarebbe pentito. Il motivo? La più piccola delle sorelle Selassié sembra essere eccessivamente gelosa. A tale proposito, sul profilo Twitter di Agent Beast è stato rivelato un presunto retroscena: "Ha chiesto una mano alla redazione per trovare un'uscita d'emergenza".

Per questo motivo che negli ultimi giorno, il nuotatore avrebbe rifiutato più di una volta le avances di Lulù.