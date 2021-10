Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Le anticipazioni della fiction daily italiana da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre raccontano che Anna mentirà a Salvatore dicendogli di avere una relazione amorosa con Roberto.

Gloria Moreau, invece, incontrerà Teresio (detto Ezio) e quest'ultimo le chiederà di lasciare Milano, mentre Marcello potrà dimostrare alla contessa Adelaide di cosa è capace grazie al prossimo evento di gala al Circolo. Tina, intanto, penserà che Anna possa registrare la demo al suo posto, nel frattempo Armando tenterà di far ragionare Teresio.

Anna mentirà a Salvatore dicendogli di avere una storia sentimentale con Roberto

Gli spoiler della soap opera per l'episodio in onda il 25 ottobre rivelano che Tina cambierà idea, optando per dare il proprio benestare alla recitazione come protagonista nel film musicale.

Anna, invece, mentirà a Salvatore dicendogli di avere una relazione amorosa con Roberto, dopo che il giovane Amato ha visto i due ragazzi uscire assieme una sera.

Cosimo, al contempo, offrirà a Ludovica l'opportunità di trasferirsi a Villa Bergamini e la Brancia proporrà, di conseguenza, a Marcello di vivere insieme sotto lo stesso tetto.

Orlando proporrà a Vittorio di far registrare a Tina il pezzo principale del musicarello.

Al Circolo vi sarà a breve un evento di gala

Le trame della fiction daily italiana per la puntata del 26 ottobre riportano che Ezio sarà turbato dopo aver visto Gloria, considerando che i due non si incontravano da diversi anni.

Tina, invece, penserà che Anna abbia la voce perfetta per registrare al suo posto nella pellicola musicale, mentre Ludovica scoprirà dalla contessa Adelaide del prossimo evento di gala al Circolo.

Occasione che Marcello non potrà farsi sfuggire per mettere in risalto le proprie qualità professionali.

Gloria, infine, inviterà Ezio per uno scambio di vedute e, dopo qualche titubanza, Teresio incontrerà quindi la signora Moreau.

Ezio chiederà a Gloria di sparire per sempre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio del 27 ottobre svelano che Ludovica chiederà a Flora di aiutarla a scegliere il vestito da sfoggiare nella serata al Circolo.

La figlia di Ravasi, intanto, riceverà un invito per la serata di gala da parte del commendatore Umberto.

Ezio, successivamente, nutrirà qualche timore che Gloria possa turbare la serenità famigliare che si sta costruendo con Veronica, Gemma e Stefania, quindi chiederà a Moreau di sparire per sempre.

Crescerà la complicità tra Anna e Salvatore

Gli spoiler della soap opera per la puntata di giovedì 28 ottobre anticipano che Ezio, sebbene l'amore che prova nei riguardi della sua nuova famiglia, sarà alquanto turbato dalla drammatica conversazione avuta con Gloria.

Anna, intanto, accetterà di registrare il pezzo del musicarello al posto di Tina. Tra Imbriani e Salvatore crescerà sempre più la complicità.

Adelaide, al contempo, ordirà un diabolico piano per tentare di mettere in difficoltà Marcello nel corso della serata di gala al Circolo.

Armando, invece, tenterà di far tornare Ezio sui propri passi sulla decisione presa nei riguardi di Gloria.

Moreau capirà che Paola è alle prese con una gravidanza complicata.

Tina consegnerà il demo registrato a Vittorio

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio del 29 ottobre annunciano che Dora porterà a Stefania, Maria e Irene delle notizie rassicuranti dall'ospedale riguardo a Paola, a seguito del malore avuto dalla Venere.

Tina, invece, consegnerà a Vittorio il demo registrato, sebbene la voce sul nastro sia quella di Anna.

Petra, allo stesso tempo, chiederà a Giuseppe di inviarle altro denaro perché, in caso contrario, gli arrecherà dei guai.

L'intervento di Gloria nei riguardi del malore di Paola avrà fatto sì che la capo commessa provvisoria e il figlio che porta in grembo si salvassero.

Appresa la lieta notizia, Ezio rifletterà sul da farsi e chiederà a Moreau di incontrarsi nuovamente.