Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:50 su Rai 1. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 12 ottobre svelano nuovi colpi di scena. Adelaide riuscirà nel suo intento di leggere la lettera che Achille ha scritto a Flora. Tuttavia non viene anticipato quale possa essere il contenuto della missiva. Vittorio avrà una nuova idea in mente, e ne parlerà con Tina. Conti proporrà alla giovane di partecipare ad un film. La figlia di Agnese, però, non sembrerà convinta a prendervi parte.

Stefania, intanto, sarà molto felice per aver ritrovato suo padre. Ezio, nel frattempo, si è trasferito in quella che era casa Cattaneo, insieme alla compagna Veronica e la figlia di lei: Gemma. La giovane Colombo, pur essendo contenta di poter avere suo padre vicino, inizierà a temere il confronto con quella che sembra essere la sua nuova famiglia.

Il Paradiso, episodio 12 ottobre: la contessa trova la lettera di Achille

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 12 ottobre, rivelano che Adelaide raggiungerà il suo obiettivo. La contessa, dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una lettera scritta da Achille per sua figlia, non ha più dormito sogni tranquilli.

Per lei è diventata una vera ossessione leggere questa missiva, forse perché teme che ci sia scritto qualcosa di compromettente. Tuttavia, avendo Flora in casa, le sarà più facile cercarla. Difatti Adelaide riuscirà a trovare la lettera e a leggerne il contenuto. Gli spoiler sono criptici, e non svelano cosa possa esserci scritto nella missiva di Ravasi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso delle Signore, puntata 12/10: Conti propone a Tina di fare un film

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso del 12 ottobre preannunciano che Vittorio avrà in serbo un'altra delle sue brillanti idee. Conti vorrebbe realizzare un film, ed ha in mente Tina come interprete. Pertanto Vittorio proporrà alla sua ex Venere di far parte del cast.

Tuttavia la ragazza non sembrerà molto entusiasta dell'offerta fattale dal suo ex direttore. Non sarebbe da escludere che questa sua reticenza sia legata ai suoi problemi di salute.

Il Paradiso, spoiler 12 ottobre: Stefania teme il confronto con la nuova famiglia

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 12 ottobre sarà dato spazio anche alle vicende della famiglia Colombo. Ezio si trasferirà in casa Cattaneo, insieme alla sua compagna Veronica ed alla sua figliastra Gemma. Stefania, intanto, sarà felice all'idea di aver ritrovato suo padre. Tuttavia la sua felicità sembrerà essere turbata dalla paura del confronto con quella che, d'ora in poi sarà la sua nuova famiglia.