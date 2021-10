Era partita come un'indiscrezione ma adesso, quello che da alcuni era stato derubricato a semplice pettegolezzo, viene considerato una realtà. Un posto al sole rischia di essere spostato alle 18:30, per lasciare il suo spazio dell'access prime time a un talk politico di Lucia Annunziata e, secondo qualcuno, i giochi sarebbero già fatti. La questione non è più televisiva ma sta diventando un vero e proprio caso politico. Del resto gli ascolti ottimi registrati da Upas, non prestano il fianco a nessun'altra spiegazione. La produzione di Un posto al sole per adesso non ha rilasciato nessun comunicato ufficiale, attori come Patrizio Rispo e Imma Pirone hanno rilasciato dichiarazioni personali, in cui risulta palese la loro delusione per una situazione al limite del paradossale.

Ma quando dovrebbe avvenire questo passaggio e cosa succederebbe se la decisione venisse resa ufficiale?

Ore decisive per Un posto al sole

La decisione di un eventuale spostamento di Un posto al sole, potrebbe essere presa, in tempi brevissimi, forse già il 27 ottobre. Quanto allo spostamento effettivo, il discorso si fa un po' diverso. Probabile che la soap opera partenopea venga lasciata nella sua collocazione nel periodo delle festività. Però, già a partire da gennaio 2022, le cose potrebbero cambiare, anche se risulta sicuramente prematuro fare previsioni a riguardo. La produzione, per ora, non ha rilasciato nessuna dichiarazione e ha mantenuto un profilo basso portando avanti i festeggiamenti, ma se la situazione dovesse evolvere, potrebbe rilasciare un comunicato ufficiale e intraprendere una battaglia anche col sostegno degli attori.

La festa per i 25 anni di Un posto al sole rovinata da questa notizia

La produzione ha deciso di mantenere un profilo basso in modo da giocarsi bene le sue carte, in attesa che la bomba possa esplodere. Ieri durante la diretta, in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della soap, non è stato toccato mai l'argomento, anche se qualche attore ha lanciato qualche frecciatina.

I più smaliziati hanno notato che più di un protagonista ha rimarcato che Un posto al sole è diventata un'abitudine per gli spettatori nell'orario di cena. In particolare Luisa Amatucci (Silvia Graziani) ha ammiccato al pubblico, definendo le 20:45 un orario fondamentale.

La scelta di Franco di Mare e Carlo Fuortes

Rai Fiction, Fremantle e ovviamente tutta la Produzione di Un posto al sole, dal cast artistico alle maestranze, fanno fronte comune contro questa proposta.

La soap gode di ottima salute e fa ascolti eccellenti, molto superiori agli standard di rete, ma allora come si spiega tale scelta? A quanto pare, tutto nascerebbe da un'iniziativa personale dell'AD Rai Carlo Fuortes e di Franco Di Mare. Se è vero che il potere decisionale di un AD e del direttore di rete risulta fortissimo è anche vero che i due devono fare i conti con la rete che non ha accolto benissimo la loro proposta.

I sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl-Fnc Informazione, Snater, insieme con la Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) del CPTV Rai di Napoli fanno sapere che non staranno a guardare e lotteranno contro questa scelta.