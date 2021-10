Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:50 su Rai 1.

Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso giovedì 14 ottobre svelano che Veronica, la nuova compagna di Ezio, si mostrerà molto affabile nei confronti di Stefania. Tuttavia sua figlia Gemma risulterà essere una persona poco accomodante e dimostrerà fin da subito di essere gelosa delle attenzioni che la madre riserva a Stefania. Ben presto, Gemma svelerà la sua cattiveria, tirando un colpo basso alla sua sorellastra.

La contessa Adelaide, intanto, vuole ricucire il suo rapporto con Ludovica.

Pertanto, per aiutare la sua pupilla, proporrà a Marcello di prendere temporaneamente il posto di Parri, il quale dovrà assentarsi per un periodo.

Vittorio parlerà nuovamente a Tina del progetto del film: Conti spronerà la giovane Amato a non rifiutare la proposta del film. La ragazza, però, continuerà a mantenere massimo riserbo sulle sue reali condizioni di salute.

Il Paradiso, spoiler 14 ottobre: Gemma gelosa di Stefania

Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 14 ottobre, Veronica, la nuova compagna di Ezio, cercherà di essere il più possibile gentile con Stefania.

L'intento della donna è quello di diventare col tempo una figura materna per la ragazza. Sua figlia Gemma, invece, sembrerà da subito completamente l'opposto della madre: in particolare proverà fastidio per le attenzioni che la mamma riserva alla sua sorellastra.

Dunque si dimostrerà fin da subito gelosa di Stefania. Gemma non starà a guardare e farà in modo di ledere la figlia di Ezio.

Puntata 14/10: Adelaide vuole recuperare il rapporto con Ludovica

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, che sarà trasmessa il 14 ottobre, rivelano che la contessa sentirà il desiderio di riavvicinarsi a Ludovica.

Pertanto, per dimostrare a Brancia le sue buone intenzioni, proporrà un lavoro prestigioso a Marcello. Il giovane Barbieri dovrebbe sostituire Parri al circolo, il quale dovrà assentarsi per motivi personali.

Episodio 14 ottobre: Vittorio sprona Tina ad accettare la sua proposta

Nel corso dell'episodio del 14 ottobre, Vittorio tornerà a parlare a Tina del suo progetto del film: però Conti non demorderà e spronerà la ragazza ad accettare di far parte del film.

Tuttavia la giovane Amato non si lascerà convincere dal suo ex direttore. La figlia di Agnese continuerà a non dire la verità riguardo al proprio stato di salute. Inoltre non è da escludere che non accetti la proposta di Conti proprio a causa dei suoi problemi.