Con la puntata che andrà in onda lunedì 11 ottobre 2021 inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Adelaide avrà occasione di approfondire la conoscenza con Flora, trasferitasi da poco nella sua abitazione. Tuttavia la contessa farà di tutto per trovare la lettera che Achille ha scritto alla sua figlia illegittima. Intanto al grande magazzino Umberto presenterà Ezio come il direttore della ditta Palmieri. Dopo il suo viaggio in Svizzera, Tina tornerà a Milano ma continuerà a tenere segreto il vero motivo del suo viaggio.

Nel frattempo Vittorio ed Umberto avranno una piccola discussione in merito alla pubblicazione del nuovo numero de Il Paradiso Market.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide vuole trovare la lettera di Achille

Durante il ventunesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 11 ottobre 2021, Flora sarà già trasferita a Villa Guarnieri. In questo modo la contessa Adelaide avrà la possibilità di frugare tra gli oggetti della giovane stilista per recuperare la lettera scritta da Achille. Nel frattempo al grande magazzino sarà tempo di presentazioni: il padre di Stefania Colombo verrà ufficialmente presentato come il nuovo direttore della ditta Palmieri. Tuttavia Umberto sarà orgoglioso della scelta e d'ora in avanti cercherà in tutti i modi di lanciare l'azienda dopo il fallimento dell'anno precedente.

Nonostante siano legati dall'amore per la stessa persona (Marta), Vittorio e il commendatore Guarnieri si troveranno in disaccordo, sul fronte professionale. Il direttore dell'atelier ed Umberto non la penseranno ugualmente, circa la linea editoriale per il Paradiso Market.

Il Paradiso 6, Ezio e Stefania a casa Cattaneo

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmesso l'11/10, Tina tornerà a Milano dalla Svizzera.

La figlia di Agnese e Giuseppe continuerà a non dire la verità circa il vero motivo del suo viaggio. La giovane cantante continuerà a comportarsi con aria misteriosa e alquanto ambigua. Nel frattempo Ezio e Stefania avranno l'occasione di cenare insieme a casa Cattaneo, che presto diventerà casa Colombo. Ezio sarà pronto per ricominciare una nuova vita nel capoluogo lombardo, insieme a Stefania e alla sua compagna.

Il ritorno a casa di Silvia e di Luciano emozionerà la giovane Venere che, avendo vissuto per anni affianco della zia Ernesta, alcuni dei momenti importanti della sua vita. L'atmosfera sarà tranquilla e in televisione verrà trasmesso il discorso alla luna, tenuto da Papa Giovanni XXIII.