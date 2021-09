Le anticipazioni della famosa soap opera Il Paradiso delle Signore, ambientata a Milano, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 27 settembre all'1 ottobre su Rai 1 alle 15:55, Tina Amato (Neva Leoni) sarà impegnata ad organizzare la sua partenza per Zurigo, ma deciderà di non rivelare a nessuno i motivi del suo viaggio. Ezio Colombo, intanto, farà di tutto pur di ottenere il lavoro presso la fabbrica Palmieri e si recherà da Umberto Guarnieri per un colloquio. Successivamente Flora accetterà la proposta di lavoro come stilista.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Tina organizza la sua partenza per la Svizzera

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Ezio Colombo padre di Stefania, cercherà di ottenere il lavoro di direttore della fabbrica Palmieri e farà un colloquio con Umberto Guarnieri. Nel frattempo Tina organizzerà la sua partenza per la Svizzera, ma non parlerà con nessuno dei motivi del suo viaggio, neanche con Vittorio e la sua famiglia. Stefania, intanto, sarà molto felice per il trasferimento di suo padre Ezio a Milano, mentre Gloria sarà messa sotto pressione. Flora, invece, deciderà di accettare la proposta di lavoro come stilista.

Umberto assume Ezio come direttore della fabbrica Palmieri

Adelaide sarà alquanto turbata, dopo aver scoperto che Flora è la nuova stilista de Il Paradiso. Frattanto Gloria scriverà una lettera al marito Ezio: l'uomo sarà ufficialmente assunto da Umberto, come nuovo direttore della fabbrica Palmieri. Più tardi Salvatore farà un bel regalo ad Anna, ma lei non apprezzerà affatto il gesto dell'uomo.

Ludovica, intanto, sarà alle prese con la alcune scelte importanti riguardo la Villa e avrà soltanto un giorno di tempo per decidere. Presso il grande magazzino, invece, sarà finalmente pronto il primo numero del "Paradiso Market". Vittorio Conti, invece, si ritroverà a fare da mediatore tra Flora e Agnese: le due, infatti, non riusciranno ad andare d'accordo e saranno ormai ai ferri corti.

Infine, Ludovica Brancia Di Montalto avrà diversi dubbi riguardo il suo futuro, così chiederà aiuto a Marcello. Nel frattempo Gloria farà una triste scoperta e deciderà di non consegnare la lettera a Ezio.

Dove guardare le puntate de Il Paradiso delle signore in streaming online

Le puntate de Il Paradiso delle signore sono disponibili in streaming online, all'interno della piattaforma dedicata RaiPlay.it, previa registrazione. Oltre agli episodi già trasmessi in televisione, il sito è ricco di contenuti speciali, riguardo le anticipazioni e il cast de Il Paradiso delle signore.