Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 18 al 22 ottobre le attenzioni si sposteranno nuovamente sulla storyline dell'aggressione a Susanna. Nei prossimi episodi, i medici proveranno a risvegliarla, mentre i suoi cari attenderanno speranzosi di ricevere buone notizie. A quanto pare però non tutti la penseranno così dal momento che un personaggio, di cui non è stata ancora rivelata l'identità, spererà che la ragazza non si risvegli. Ma chi potrebbe mai essere?

Trame 18-22 ottobre: ​​i medici provano a risvegliare Susanna

Le condizioni di Susanna (Agnese Lorenzini) sembreranno migliorare ed i medici decideranno di provare nuovamente risvegliarla.

Tutti i suoi cari vivranno questi attimi drammatici con un misto di speranza e preoccupazione. Le anticipazioni purtroppo non rivelano se il tentativo dei medici andrà o meno a buon fine, ma sottolineano un dettaglio molto importante. A quanto pare infatti non tutti desidereranno che la ragazza si possa risvegliare, ma qualcuno spererà nella sua dipartita. Ma chi potrebbe mai essere questo personaggio?

Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: qualcuno vuole che Susanna muoia

Le anticipazioni non danno nessun indizio diretto sull'identità del misterioso personaggio che spera nella morte di Susanna, tuttavia forniscono alcuni elementi molto interessanti. Ovviamente la descrizione dello stato d'animo di questo personaggio lascia dedurre che possa essere l'aggressore, inoltre risulta probabile che tale nome verrà svelato agli spettatori prima che agli altri personaggi, come avvenuto in altre situazioni simili.

Nelle ultime puntate sembra che i sospetti su Pasquale (Lorenzo Mangano) e Mauro Buonocore (Giampiero Mancini) si siano affievoliti, questo ha portato qualcuno a pensare persino ad Adele (Sara Ricci). Tralasciando però queste suggestioni, risulta interessante analizzare gli unici tre indiziati citati nelle anticipazioni che vanno dal 18 al 22 ottobre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 ottobre: ​​Mattia si interessa a Rossella

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, Adele avrà difficoltà a liberarsi di Mauro. A quanto pare la donna faticherà non poco a sbarazzarsi dell'uomo. Tale situazione suggerisce che la donna abbia difficoltà a lasciare il suo ex compagno e non sembra collegata all'aggressione, tuttavia potrebbe lasciare ancora una piccola porta aperta sulla colpevolezza di Mauro.

Tralasciando Adele e il suo compagno, c'è un altro indiziato che comparirà nelle prossime puntate: Mattia (Andrea Pacelli). A quanto pare il rider inizierà ad interessarsi a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Difficile inquadrare questo dettaglio, anche se risulta curioso che questo avvicinamento avvenga in questo momento.