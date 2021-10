Il Paradiso delle Signore 6 torna in onda nella settimana che va dall'8 al 12 novembre 2021 con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Cosimo Bergamini, il quale offrirà delle informazioni a dir poco preziose a Flora Ravasi. Spazio anche alla crisi matrimoniale di Agnese, la quale sarà sempre più delusa e amareggiata dal comportamento del marito Giuseppe.

Ritorna Cosimo e incontra Flora: spoiler Il Paradiso 8-12 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, previste dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che Flora annuncerà di essere in procinto di partire per Parigi.

Il motivo di questa partenza, però, verrà tenuto nascosto a tutti: la giovane stilista, infatti, sta cercando delle informazioni preziose sul conto di suo padre, dopo il decesso improvviso.

Tuttavia, Adelaide sapendo che a Parigi vive Cosimo Bergamini, che aveva accusato lei e Umberto di essere responsabili della morte di Ravasi, non sarà per niente tranquilla. La contessa, infatti, teme che Cosimo possa dare delle informazioni alla Ravasi.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nella settimana 8-12 novembre 2021, rivelano che Cosimo tornerà inaspettatamente a Milano.

Flora indaga sulla morte del padre Achille

Di conseguenza Flora non dovrà più partire per Parigi, dato che incontrerà il giovane Bergamini in città.

Sarà a quel punto che, la figlia di Achille riuscirà ad avere delle informazioni a dir poco inaspettate e preziose che potrebbero aiutarla a far chiarezza sulla morte di suo padre.

La contessa e Umberto stanno rischiando grosso? Sono davvero complici del decesso di Achille? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di messa in onda della soap opera.

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dall'8 al 12 novembre, rivelano che Agnese continuerà a stare male per la crisi matrimoniale che sta vivendo con Giuseppe.

Agnese vicina ad Armando: anticipazioni Il Paradiso 6 dall'8 al 12 novembre

La donna, in questo clima poco rassicurante che si respira in famiglia, riuscirà a trovare conforto solo tra le braccia di Armando, che si rivelerà ancora una volta prezioso per la serenità di Agnese.

Per Giuseppe Amato, invece, arriverà la resa dei conti finale: quando Agnese scoprirà l'esistenza di foto di un bambino tenute nascoste dal marito tra i suoi oggetti personali, capirà che la verità è ben più grave di quella che aveva immaginato.

A quel punto, deciderà di metterlo alle strette e costringerà Giuseppe a confessare tutta la verità su quel figlio segreto e illegittimo concepito fuori dal matrimonio.