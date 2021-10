Barbara De Santi, una delle ex protagoniste del Trono Over di Uomini e donne, ha attaccato duramente Ida Platano, tornata in questa edizione in trasmissione per cercare l'anima gemella. Barbara, alla luce di quanto andato in onda nelle recenti puntate del dating show di Maria De Filippi, ha tuonato contro Ida definendola una persona "Insopportabile", capace solo di insinuare, attaccare e ridacchiare senza spiegare a parole. Intanto, dalle anticipazioni sulle ultime registrazioni, si viene a sapere che la dama bresciana verrà attaccata pure in studio.

U&D: attacco di Barbara De Santi a Ida Platano

Ida Platano, tornata a Uomini e donne per cercare l'anima gemella, continua a essere al centro delle polemiche, soprattutto dopo la fine della frequentazione con Marcello. Con il cavaliere piemontese sembrava aver trovato la serenità, ma qualcosa è andato storto. Le continue lamentele della dama lo hanno allontanato e tra i due è andato in scena un duro scontro in studio. L'atteggiamento di Ida non piaciuto a molti e in particolare a Barbara De Santi, ex volto del Trono Over, la quale su Instagram non le ha certo mandate a dire a Ida, sferrandole un attacco.

De Santi inveisce contro Ida: 'Insopportabile'

L'ex dama di Uomini e donne ha accusato Ida dicendole: "Insopportabile a dir poco".

Non solo, Barbara si è detta contenta che nel programma ci sia Tina per dire le cose come stanno, per poi tornare a scagliarsi contro la dama bresciana: "Ridacchia, attacca, insinua e poi non è capace di proferire parola per spiegare". L'ex dama non se l'è presa solo con Ida, ma anche con Armando Incarnato, con il quale i rapporti non sono mai stati idilliaci.

Lo ha attaccato nel momento in cui Armando si è scagliato sui social contro Marcello. Secondo Barbara qualcuno dovrebbe intervenire e ricordare ad Armando i suoi trascorsi.

Ida attaccata anche a Uomini e donne? Le anticipazioni sulle ultime registrazioni

Per Ida Platano non sono periodi facili. Oltre al duro attacco di Barbara De Santi pare che in studio, nelle ultime registrazioni, siano giunti altri attacchi, forse per la sua conoscenza con Diego.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, Ida sarebbe uscita più volte dallo studio per rifugiarsi dietro le quinte. Cosa sarà successo alla dama bresciana? Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e donne per scoprirlo. Anche Gemma Galgani non sta attraversando un bel periodo. La dama, infatti, è rimasta ancora una volta senza corteggiatori. Mai come in questa stagione, Gemma sembra faticare a trovare un cavaliere.