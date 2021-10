Eda e Serkan dovranno superare ancora degli ostacoli prima di poter essere felici. Nelle puntate di Love is in the air attualmente in onda su Canale 5 l'uomo è vittima di un'amnesia e non si ricorda della paesaggista. Tuttavia, nelle prossime settimane inizierà ad intravedersi uno spiraglio. Stando alle anticipazioni turche, Serkan recupererà la memoria giusto in tempo per fermare il matrimonio tra Eda e Deniz. In questo modo, il piano architettato da quest'ultimo e Selin andrà in fumo. Si può già anticipare, tuttavia, che la serenità dei due protagonisti durerà poco.

La Atakan, infatti, troverà subito il modo di vendicarsi.

Anticipazioni turche di Love is in the Air: Deniz e Selin tramano contro Eda e Serkan

La storia d'amore di Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bürsin) verrà messa ancora una volta a dura prova dalle macchinazioni di Selin (Bige Önal) e Deniz (Sarp Can Köroğlu). Le anticipazioni turche di Love is in the air svelano che Serkan, ancora smemorato, inizierà a provare dei sentimenti per Eda. Quest'ultima, che non ha mai perso la speranza, fingerà di fidanzarsi con Deniz (Sarp Can Köroğlu) per scatenare la gelosia dell'architetto. Confuso per i sentimenti che prova per la Yildiz, l'uomo si sfogherà con Engin (Anil Ilter). Intanto, mentre Eda è convinta che le nozze saranno una farsa, Selin e Deniz si metteranno d'accordo per separare i due protagonisti.

Per fare ciò, l'uomo preparerà tutta la documentazione necessaria per un matrimonio valido a tutti gli effetti di fronte alla legge.

Serkan recupera la memoria: Love is in the Air, trame turche

Proprio il giorno in cui dovrà essere celebrato il (finto) matrimonio tra Eda e Deniz, Serkan sentirà il bisogno di sfogarsi con Engin.

L'uomo, anche se ancora privo di memoria, capirà di essere innamorato della paesaggista. Mentre starà confidando all'amico i sentimenti che prova, alcuni giovani attaccabrighe li aggrediranno. Durante la colluttazione, l'architetto riceverà dei pugni in viso e all'improvviso inizierà a ricordarsi di Eda e della loro storia.

Una volta recuperati i ricordi, si precipiterà al matrimonio per impedire alla giovane di sposare Deniz. Stando alle anticipazioni turche di Love is in the air, l'uomo riuscirà ad arrivare al luogo della cerimonia e dichiarerà il suo amore alla Yildiz.

Di fronte alla felicità di Eda e Serkan Selin giura vendetta

Sempre secondo le anticipazioni turche delle prossime puntate italiane di Love is in the air, la felicità di Serkan e Eda per essersi finalmente riconciliati verrà meno quando la funzionaria di stato civile dichiarerà che il matrimonio tra Deniz e la giovane è valido davanti alla legge e, quindi, i due sono ufficialmente marito e moglie. Di fronte allo stupore di Eda, consapevole della montatura, l'uomo ammetterà di aver architettato tutto perché è realmente innamorato della ragazza.

A questo punto interverrà Aydan (Neslihan Yeldan), la quale minaccerà di far intervenire i suoi legali se il disonesto si opporrà all'annullamento del matrimonio. Nel frattempo Selin, furiosa per il ricongiungimento di Eda e Serkan, giurerà di vendicarsi della coppia e per farlo si servirà ancora una volta di Deniz.