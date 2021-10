Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca, Love is in the air che narra la romantica storia d'amore fra un ricco imprenditore di Istanbul e un'aspirante architetta. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'11 al 16 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Eda e Deniz per aiutare Serkan a recuperare la sua memoria, sulla gravidanza di Piril, sulla disastrosa vacanza di Ayfer e Alexander e sull'annuncio delle nozze di Eda e Deniz.

Ayfer parte in vacanza con Alexander

Le anticipazioni di Love is in the air segnalano che Ceren soffrirà moltissimo nel sapere che Serkan e Selin si sono fidanzati ufficialmente. Nel corso della serata dell'annuncio Piril confesserà a Engin di essere incinta. Da quel momento in poi, i due giovani impareranno insieme a gestire l'evoluzione del loro rapporto, preparandosi a diventare genitori.

Eda e Deniz proseguiranno nel loro piano di fare ingelosire Serkan nella speranza che ricordi qualcosa. Per questo motivo, Deniz lo inviterà a bere un caffè per raccontargli l'inizio della sua storia d'amore finta con Eda. Per evitare di rimanere solo il giorno di San Valentino, Erdem chiederà a Leila di cercare last minute un partner per loro due.

La storia d'amore segreta fra Ayfer e Alexander proseguirà senza intoppi, fino a quando la donna organizzerà un viaggio per loro due. Nel corso della vacanza i due finiranno per litigare animatamente per la gelosia di lei e per il comportamento troppo giovale di lui con le altre donne.

Selin e Deniz si coalizzano

Nel frattempo, soffrendo moltissimo all'idea che Alexander ha scelto Ayfer al posto suo, Aydan deciderà di affogare il dolore in una scatola di cioccolatini al liquore, ubriacandosi e facendo una scenata alla sua rivale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ferit tenterà di riconciliarsi con Ceren, rendendosi conto che la giovane è molto gelosa del rapporto fra Eda e Deniz.

Selin organizzerà una cena a quattro per il giorno di San Valentino con Serkan, Eda e Deniz. Melo lo verrà a sapere e organizzerà un piano per far sì che alla cena si presentino soltanto Eda e Serkan. Pertanto chiuderà Selin in ufficio, lasciando che Eda possa parlare con Serkan da solo.

La giovane Yildiz cercherà invano di risvegliare la memoria del suo amato, riuscendo però soltanto a fargli ricordare una poesia che loro due avevano imparato a memoria quando si frequentavano.

Nel corso della festa organizzata in onore di Piril, Deniz annuncerà il suo matrimonio con Eda, senza averla neanche informata.

Più tardi, il giovane si metterà d'accordo con Selin per sposare lui Eda e lei Serkan. Quest'ultimo sarà molto confuso dalla situazione, mentre Eda inizierà a dubitare del Sarachan.

Selin farà assumere Deniz come designer all'Art Life, in modo da riuscire a controllarne più da vicino i movimenti. Infine, dopo aver scoperto il fidanzamento della nipote, Ayfer ordinerà alla ragazza di far tornare la memoria a Serkan entro una settimana e di annullare il suo finto fidanzamento.