Giovedì 6 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata dedicata al daytime di Amici 21. I telespettatori hanno assistito ad un doppio provvedimento per Lda. Il cantante è stato punito da Rudy Zerbi per non avere provveduto alle faccende domestiche e per avere infranto il regolamento della scuola.

La stoccata dell’insegnante

Lda - figlio di Gigi d’Alessio - da quando è entrato nella scuola di Maria De Filippi è stato più volte messo in discussione. Sebbene il cantante abbia ricevuto un banco da Rudy Zerbi, tra insegnante e allievo c’è un rapporto di amore e odio.

Nel daytime di giovedì 6 ottobre, il maestro di canto ha perso le staffe con Lda.

A detta di Zerbi, il cantante ha infranto le regole della scuola di Amici 21. Nel dettaglio, il ragazzo avrebbe utilizzato il cellulare nonostante sia vietato. Inoltre, si è presentato alla lezione in ritardo per ben cinque volte. Per questo motivo Rudy ha deciso che il suo allievo preparerà la sfida da solo senza neanche l'aiuto dei vocal coach. A tale proposito il diretto interessato ha lanciato un ultimatum: “Ultimo appello alla maturità”.

Il figlio di Gigi d’Alessio mandato in sfida dai compagni di scuola

Ma non è tutto, Lda è finito in sfida anche per mano dei suoi compagni di classe. Tutto è partito dalla produzione che, a causa della troppa sporcizia in “casetta” ha deciso di prendere un provvedimento.

In principio gli autori avevano proposto di sorteggiare quattro nomi a caso, ma alcuni allievi hanno espresso il proprio disappunto. A quel punto è stato proposto di fare quattro nomi: due cantanti e due ballerini. Per quanto riguarda i ballerini sono stati nominati Mattia e Christian mentre per la categoria canto è stato fatto il nome di Luigi e Lda.

Stando al giudizio di Inder, Lda essendo il figlio di Gigi d’Alessio sarebbe abituato a non fare niente nella vita. Nonostante le critiche ricevute dai suoi compagni, il ragazzo ha deciso di rimboccarsi le maniche e rispondere sulla pista. Lo stesso Lda dopo la strigliata di Rudy Zerbi è arrivato in “casetta” e ha rivelato ai suoi compagni di voler dare il massimo nella sfida.

Lo sfogo di Christian

Mentre Lda ha reagito in modo positivo, Christian è apparso contrariato ad andare in sfida. Il diretto interessato ha spiegato a Dario di non essere infastidito per la sfida, ma per essere passato come un “nullafacente” quando invece ha sempre aiutato tutti nelle faccende domestiche. Inoltre, sia Christian che Matteo hanno ricevuto una strigliata dal loro insegnante. Raimondo Todaro ha fatto sapere ai due ballerini che non avrà problemi a mandare a casa i suoi allievi, qualora non fossero all’altezza della sfida.