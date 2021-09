Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che narra il tormentato e contrastato amore fra Serkan Bolat ed Eda Yildiz. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'amnesia di Serkan, sulla sofferenza provata da Eda nel vedere l'indifferenza del Bolat nei suoi confronti, sulla proposta di matrimonio di quest'ultimo a Selin, sulla fine della relazione fra Ferit e Ceren e sul triangolo formato da Alexander, Aydan ed Ayfer.

Eda escogita un piano per riconquistare Serkan

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Eda soffrirà moltissimo all'idea che Serkan non ricordi nulla della loro storia d'amore. Dopo aver saputo dal neurologo Niyazy che esiste una grossa possibilità che il Bolat possa recuperare la memoria, la giovane deciderà di cercare di stimolare i ricordi del suo amato, baciandolo come se fosse un principe addormentato. Eda cercherà di mettere in atto il suo proposito nel locale di Deniz, ma il suo piano fallirà miseramente. In quell'occasione, infatti, il Bolat la ignorerà e chiederà a Selin di sposarlo davanti a tutti. Erdem farà una scommessa con Melek e Leyla, mentre Eda deciderà di dimenticare Serkan.

Convinta della sua decisione, la giovane si presenterà a casa del Bolat per recuperare i suoi effetti personali, trovandoli già belli impacchettati da Selin. Furiosa per la situazione, Eda scoppierà a piangere disperata fino ad addormentarsi nel letto di Serkan. Lui la sorprenderà nella sua camera da letto, finendo per svegliarla.

A quel punto, fra i due scoppierà un furioso battibecco.

Ayfer lascia Alexander

Ferit e Ceren finiranno per discutere a causa della gelosia che lei ha per Selin e lui ha per Deniz. Alla fine, i due decideranno di lasciarsi. Engin cercherà di convincere Piril ad avere un figlio, facendoli credere di non volerne. Nel tentativo di riscuotere il premio per la scommessa vinta, Erdem si presenterà a casa di Ayfer e Melek pretendendo di essere ospitato.

Eda deciderà di andare qualche giorno in vacanza con Deniz e un'altra coppia, finendo per recarsi nello stesso posto in cui si trovano Serkan e Selin a causa di Aydan. Lì, Eda e Serkan avranno un incontro riavvicinato. Ayfer uscirà con Alexander, finendo poi per lasciarlo in tronco perché l'uomo non smette mai di chattare con Aydan. Ceren deciderà di confessare il suo amore a Deniz anche se sa che quest'ultimo è innamorato di Eda. Alexander invierà per sbaglio ad Aydan un invito a cena diretto per Ayfer, creando un enorme equivoco fra le due donne.