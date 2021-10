Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che narra gli amori, i dolori e i tormenti di alcuni abitanti di un immaginario quartiere della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 3 all'8 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sugli intrighi di Genoveva e Velasco, sulle minacce subite da Laura, sulla diffusione del segreto di Ildefonso, sulla lite fra Camino e Felicia e sulla decisione di Felipe di lasciare Acacias.

Genoveva lascia libero Felipe

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Genoveva annuncerà a Felipe di aver ritirato la denuncia a suo carico e di non volersi più opporre all'annullamento del loro matrimonio. Più tardi la donna rivelerà l'accaduto a Velasco, sorprendendolo con un bacio. Durante la festa d'inaugurazione per la nuova casa di Marcos, Anabel si ubriacherà così tanto da rivelare a tutti i presenti il segreto di Ildefonso. Dopo il congedo di tutti gli invitati della festa, Marcos sgriderà la figlia e la costringerà ad andare a trovare Felicia per scusarsi con lei. Anabel accetterà, ma affermerà di aver detto la verità e di non aver mentito. Servante e Fabiana verranno a sapere di non aver vinto il concorso per le pensioni ma di essersi guadagnati il premio per la famiglia più simpatica.

Casilda, Alodia e Marcelina lo verranno a sapere e si arrabbieranno con la coppia per non averle ringraziate per il loro impegno. Velasco si scontrerà con Laura sotto gli occhi di Genoveva.

Mendez viene trasferito

Mendez rivelerà a Felipe di aver offerto un nuovo accordo alla cameriera e di essere stato trasferito in un'altra sede.

Dopo la confessione di Anabel, Felicia andrà a trovare Camino con cui litigherà animatamente. Poi la giovane caccerà di casa la madre che, a motivo di questo, si sentirà male. Nel tentativo di aiutare la Pasamar a riprendersi, Marcos le chiederà con successo di dormire a casa sua. Sarà proprio in quell'occasione che i due si scambieranno il loro primo bacio.

Ramon, Antonito e le loro mogli continueranno a litigare in casa a causa delle loro diverse opinioni politiche. José Miguel convincerà Bellita ad incidere un nuovo disco. Più tardi, la cantante si renderà conto di avere un repertorio abbastanza datato e deciderà di trovare un modo per rinnovare una delle sue canzoni. Felipe tenterà di convincere Laura ad accetterà l'accordo di Mendez, ma la giovane rifiuterà categoricamente perché troppo terrorizzata. Genoveva assisterà alla scena e finirà per intimidire la ragazza. La stessa cosa farà Velasco che l'avvicinerà per minacciarla nuovamente. A quel punto, la domestica lo minaccerà a sua volta asserendo di voler raccontare tutta la verità a Genoveva.

In questo modo il pubblico avrà modo di intuire che l'avvocato e Laura hanno un accordo segreto.

Felipe annuncerà a Ramon e Liberto di voler partire alla volta di Cuba per trovare Santiago ed incastrare definitivamente Genoveva per l'omicidio di Marcia. Dopo la rivelazione di Anabel, Ildefonso litigherà con Camino per poi chiudersi in casa senza avere più il coraggio di uscire per la vergogna. Anabel tenterà di chiedere perdono a Camino ma la giovane non perdonerà né lei né sua madre. Velasco dirà a Genoveva che Laura li sta ingannando, portando la Salmeron a decidere di licenziarla.