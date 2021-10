Appassiona sempre di più la serie televisiva di origini turche Love is in the air, che va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Gli spoiler della puntata in programmazione sul piccolo schermo l’11 ottobre 2021 dalle ore 16:55 circa, raccontano che il protagonista assoluto Serkan Bolat (Kerem Bürsin) non avendo ancora alcun ricordo del suo ultimo anno di vita ed essendo convinto di essere legato sentimentalmente alla sua ex Selin Atakan (Bige Önal) continuerà a fidarsi della donna, ignorando la verità: il ricco architetto e quest’ultima si fidanzeranno in maniera ufficiale.

Engin Sezgin (Anil Iter) invece farà i salti di gioia, quando riceverà la tanto attesa notizia dalla moglie Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu): l’architetto e socio dell’azienda Art Life, apprenderà che lui e la sua dolce metà diventeranno genitori, come tanto desiderava.

Anticipazioni Love is in the air, episodio dell’11 ottobre: Ceren perde le speranze, Serkan e Selin annunciano il loro fidanzamento

Nell’episodio dello sceneggiato (il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı) trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 11 ottobre 2021, Ceren perderà le speranze di coronare il suo sogno d’amore al fianco di Deniz (Sarp Can Köroğlu), nell’istante in cui Serkan e Selin annunceranno il loro fidanzamento.

Nel contempo Engin si renderà conto che ha funzionato alla perfezione il piano attuato per far venire alla moglie Piril la voglia di diventare madre dopo le loro nozze. In particolare quest’ultima, dopo aver fatto i conti con diverse nausee, farà un annuncio del tutto inaspettato al suo amato durante la presentazione di un progetto di Eda, quando la studentessa farà sapere a tutti i presenti di essersi fidanzata con Deniz.

Eda cerca di far ingelosire Bolat con la complicità di Deniz, Engin apprende che lui e Piril diventeranno genitori

Mentre la giovane Yildiz cercherà di scatenare la gelosia di Serkan servendosi della complicità del suo amico d’infanzia Deniz, segretamente innamorato di lei, con la speranza di riuscire a fargli tornare la memoria persa, Piril spiazzerà Engin dicendogli di aspettare un figlio da lui.

Quale sarà la reazione del fidato amico di Bolat nell’apprendere che colei che ama è incinta? Dalle anticipazioni successive si evince che Engin sarà preso dall’euforia di realizzare il suo sogno di avere un bambino e finirà per trascurare Piril senza rendersene conto.