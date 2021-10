Arrivano nuove anticipazioni di Love is in the air in cui la protagonista sarà Eda. La giovane, di certo non molto fortunata, sarà invitata al compleanno di Selin, organizzato da Serkan. Al momento dello spegnimento delle candeline, Eda sparirà nel nulla, facendo preoccupare tutti i presenti. Con grande rabbia di Selin, Serkan si metterà sulle sue tracce. La situazione avrà esiti decisamente inaspettati.

Anticipazioni Love is in the air: Eda sparisce nel nulla

Nei nuovi episodi della soap turca, Serkan si è avvicinato di nuovo a Selin dopo aver perso la memoria.

Bolat crede di essere ancora fidanzato con lei, con grande dispiacere della povera Eda. Di certo, Selin sta approfittando della situazione, contenta che il destino le abbia sorriso. Come svelano le anticipazioni di Love is in the air, tuttavia, presto le carte in tavola cambieranno portando a nuove e inaspettate dinamiche. Tutto avrà inizio con la festa di compleanno di Selin, organizzata da Bolat. Al party sarà presente anche Eda, sebbene con la morte nel cuore. Quando la fidanzata di Serkan sarà sul punto di spegnere le candeline, la giovane sparirà nel nulla facendo perdere le sue tracce. Tutti gli invitati temeranno per il peggio, in primis Serkan.

L'incidente di Eda in Love is in the air

Mentre gli invitati continueranno a festeggiare, Eda si allontanerà per trovare un po' di pace. La ragazza avrà però un incidente che le causerà un trauma alla gamba. Serkan, preoccupato dalla sua prolungata assenza, andrà a cercarla e per fortuna la troverà in tempo. Bolat la prenderà in braccio e la porterà nel suo rifugio di montagna.

Qui, Eda e Serkan avranno modo di passare del tempo insieme e, viste le condizioni avverse del tempo, decideranno di fermarsi per l'intera notte. I due si addormenteranno teneramente abbracciati. Nel frattempo, Selin si accorgerà dell'assenza dei due e, furiosa, andrà a cercarli.

Selin scopre Eda e Serkan insieme, Love is in the air anticipazioni

Nelle prossime puntate della soap opera turca, Selin lascerà la festa di compleanno per andare a cercare il suo fidanzato. Si dirigerà proprio verso il rifugio e, una volta entrata, vedrà Eda e Serkan abbracciati. La sua reazione sarà terribile e penserà a un modo per farla pagare a Bolat. La notte passata con Eda, però, farà scattare qualcosa in Serkan. Nonostante la forte reazione di Selin e le sue sfuriate, Bolat capirà di provare qualcosa di molto profondo per Eda. Gli spoiler svelano che Serkan ed Eda si avvicineranno nuovamente e che Bolat sarà pronto a rimettere tutto in discussione con Selin compiendo una scelta inaspettata che cambierà per sempre la sua vita.