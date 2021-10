La discussione di venerdì 1 ottobre verificatasi durante la puntata serale del Grande Fratello Vip ha lasciato degli strascichi tra i concorrenti.

Nella giornata di domenica 3 ottobre, Ainett, Soleil, Francesca, Manila, Raffaella e Katia sono tornate sull'argomento. In particolare, Ricciarelli ha sostenuto che tutti i vipponi credevano che la produzione prendesse dei provvedimenti nei confronti dell'influencer italo-americana.

L'accaduto

Tutto è partito da un battibecco tra Alex Belli e Samy Youssef. Alla lite si è aggiunta Soleil Sorge che, anziché stemperare gli animi, ha accentuato ulteriormente la tensione.

La 27enne è poi stata accusata dagli altri concorrenti e dal pubblico di aver pronunciato la seguente frase di presunto stampo razzista: "Basta urlare, sembrate delle scimmie".

Nel corso della puntata del 1° ottobre, la maggior parte dei concorrenti ha attaccato Soleil per ciò che ha detto. Nonostante l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia chiesto più volte scusa, alcuni coinquilini non hanno creduto nella sua buonafede. Durante la trasmissione, la produzione ha etichettato l'episodio come una "frase infelice".

Il chiarimento

Durante la chiacchierata del 3 ottobre, Soleil ha invitato i suoi compagni d'avventura a mantenere la calma quando ci si confronta. La 27enne ha infatti sottolineato che ci saranno sempre delle divergenze di opinioni.

Dunque, per convivere al meglio, bisogna essere cauti. A questo punto è intervenuta Katia Ricciarelli, la quale ha ammesso di non aver compreso la presa di posizione della produzione.

La soprano ha affermato: "Quello che è successo è gravissimo". La 75enne ha aggiunto che sia lei che altri concorrenti erano convinti che arrivasse un provvedimento disciplinare nei confronti di Sorge: "Siamo tutti sbigottiti".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Katia ha poi sottolineato che, siccome ha chiesto scusa quasi subito, anche Soleil sapeva di aver commesso un grosso errore.

Il commento di Alex Belli

Successivamente Soleil ha raggiunto Alex Belli, Nicola Pisu e Davide Silvestri. Per l'ennesima volta i coinquilini hanno commentato quanto accaduto il 1° ottobre. A tal proposito, Belli ha fornito la sua versione dei fatti.

A suo parere, alcuni vipponi sarebbero rimasti delusi per ciò che è successo durante la puntata del Grande Fratello Vip perché le cose non sarebbero andate come si aspettavano.

Alex ha fatto notare che molti coinquilini hanno "minacciato" Soleil, dicendole che nel corso dell'appuntamento serale avrebbero raccontato ciò che era successo. L'attore ha continuato evidenziando che l'intento di alcuni gieffini era quello di spingere la produzione a prendere dei provvedimenti contro Sorge. Nel momento in cui Signorini e il suo staff hanno dato ragione alla 27enne, sono crollate le certezze di alcuni concorrenti: "Non era come la volevano montare loro".