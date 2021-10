L'appuntamento con la soap opera Love is in the air prosegue con successo nei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni turche riguardanti le prossime puntate che andranno in onda in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese per la coppia composta da Eda e Serkan. I due, infatti, si ritroveranno a fare i conti con la "minaccia" che porta il nome di Selin: la situazione degenererà nel momento in cui Serkan scoprirà che la donna aspetta un figlio da lui.

Eda scopre che Selin è in dolce attesa: trame turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Love is in the air che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Eda dopo aver cercato in tutti i modi di provare a recuperare il suo rapporto con l'architetto si ritroverà a fare una scoperta a dir poco scioccante.

La Yildiz scoprirà che Selin è in dolce attesa e che quel bambino che porta in grembo è proprio dell'architetto. Un duro colpo per Eda che, in un primo momento non vorrà credere a quanto ha scoperto.

La donna, infatti sospetterà che Selin stia costruendo questa sceneggiata col solo fine di riuscire ad avere sempre l'architetto al suo fianco.

Eda rivela a Serkan che sta per diventare padre

Soltanto in seguito ad un malore della stessa Selin, Eda scoprirà che la donna non sta mentendo: i medici, infatti, confermeranno che la donna è davvero in dolce attesa.

A questo punto Eda, non potrà fare altro che accettare la verità dei fatti e si ritroverà costretta a chiudere la sua relazione con l'architetto.

Le anticipazioni turche della soap opera in onda con successo su Canale 5, rivelano che durante una cena Eda ne approfitterà per far sapere a Serkan che si ritrova costretta a mettere una pietra sopra al loro passato, dato che Selin aspetta un bambino.

Serkan scopre che diventerà padre ed è furioso

Tale notizia, però, lascerà senza parole l'architetto il quale si dirà convinto al 100% che quel bambino non può essere suo.

Serkan, infatti, con grande convinzione, affermerà di non aver mai fatto l'amore con Selin durante il periodo in cui era "smemorato".

A questo punto, quindi, Bolat si recherà subito da Selin per chiedere spiegazioni e per capire cosa sia successo. Le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che l'astuta Selin proverà a smontare la tesi di Serkan, dicendogli che probabilmente le sue amnesie gli hanno cancellato anche il ricordo dei momenti intimi che hanno vissuto insieme.

Serkan affronta Selin: anticipazioni turche Love is in the air

La donna, quindi, sostiene che lei e Serkan hanno fatto l'amore e che sia lui il padre del bambino che porta in grembo. Tuttavia, l'architetto, malgrado le precisazioni della donna continuerà ad essere fermo sulla sua posizione e cercherà così di scavare ancora più accuratamente tra i ricordi del suo passato, per cercare di avere la conferma su quanto è accaduto.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Serkan riuscirà a far chiarezza e a dimostrare al 100% di non essere il vero padre di quel bambino che aspetta Selin oppure verrà incastrato dalla donna che vuole allontanarlo per sempre da Eda? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap turca.