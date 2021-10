Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero tornati insieme. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 13 ottobre. A quanto pare, i due coniugi dopo essersi allontanati per un tradimento, sarebbero tornati a vivere sotto lo stesso tetto formando di nuovo una famiglia.

Le indiscrezioni sulla coppia

Da giorni, gli addetti ai lavori parlavano di un presunto ritorno di fiamma tra i due insegnanti di ballo latino-americano di Amici 21. Nonostante i due coniugi non abbiano ancora commentato i pettegolezzi di Gossip, il settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra non avere più dubbi.

Il duo Todaro-Tocca sarebbe tornato insieme e avrebbe deciso di vivere di nuovo sotto lo stesso tetto. La coppia con la bambina Jasmine, formerebbe di nuovo una famiglia a tutti gli effetti.

La storia d'amore

I due ballerini professionisti si erano conosciuti da adolescenti. Per anni hanno formato una coppia di ballo e solamente in un secondo momento era scoccata la scintilla dell'amore. Dalla loro unione è nata Jasmine. Due anni fa, però, i due coniugi - dopo un momento di crisi - avevano deciso di prendere due strade differenti. Come riportato dal settimanale di cronaca rosa, alla base della rottura potrebbe esserci stato un tradimento da parte di Tocca. Francesca infatti, aveva perso la testa per uno degli allievi di Amici di Maria: la maestra e l'alunno si sarebbero anche frequentati per un po' di tempo, ma poco dopo la relazione era naufragata.

Presunto retroscena sull'addio di Todaro a Ballando con le Stelle

Raimondo Todaro per anni ha lavorato alla corte di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. La scorsa estate, però, il professionista di Catania ha deciso di accettare di ricoprire il ruolo di insegnante di latino-americano ad Amici 21. Secondo alcuni rumor, Todaro avrebbe scelto di lavorare con Maria De Filippi per riconquistare l'ex moglie Francesca: quest'ultima infatti, da anni lavora nel corpo di ballo professionista del talent show.

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni in quanto il diretto interessato non ha confermato o smentito. Lo stesso Raimondo aveva spiegato di essere approdato su Canale 5 per mettersi alla prova con nuove sfide e avere nuovi stimoli.

Intanto, anche Maria De Filippi ha notato dei comportamenti distensivi tra Todaro e Tocca. In occasione della puntata speciale di lunedì 11 ottobre, la conduttrice al termine di una sfida di latino-americano è scoppiata a ridere per la faccia di Zerbi: "C'era Francesca che ballava, Raimondo era al centro a guardare Mattia mentre Rudy guardava Francesca". Lo stesso Raimondo ha confidato che da casa ha sempre elogiato le coreografie dove era presente l'ex moglie: "Sto volando".