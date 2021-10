Quale occasione più romantica se non quella di San Valentino, per far riavvicinare i due protagonisti principali della seguitissima soap opera di origini turche Love is in the air?. Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ed Eda Yildiz (Hande Erçel) passeranno una serata insieme per merito dell’intervento di Melek Yücel (Elçin Afacan) nella puntata del 13 ottobre 2021. La giovane studentessa cecherà di far riaffiorare nella mente del suo amato i momenti che hanno vissuto sin da quando si sono incontrati, ma per adesso l’architetto non riuscirà a ricordare molto.

Ceren Başar (Melisa Döngel) invece avrà una discussione con Deniz (Sarp Can Köroğlu) dopo avergli confessato i suoi sentimenti: quest'ultimo continuerà ad avere occhi soltanto per la giovane studentessa che aspira a diventare un architetto paesaggista.

Anticipazioni Love is in the air, trama del 13 ottobre: Ceren si dichiara a Deniz, Melek architetta un piano per far rimanere da soli Serkan ed Eda

Nell’episodio in onda su Canale 5 mercoledì 13 ottobre 2021, Ceren dopo aver chiuso la storia con Ferit (Çağrı Çıtanak), si renderà conto di non poter più nascondere ciò che prova nei confronti di Deniz, visto che gli dirà apertamente di amarlo: la reazione di quest’ultimo stando agli spoiler non sarà per niente positiva.

Nel contempo Melek metterà in atto un piano per far sì che Eda e Serkan possano trascorrere da soli la giornata di San Valentino senza avere tra i piedi Selin (Bige Önal): quest’ultima non riuscirà a cenare con il suo promesso sposo in occasione della festa degli innamorati, nonostante avesse organizzato una serata tutta per loro.

In particolare la ex responsabile delle pubbliche relazioni dell’azienda Art Life rimarrà chiusa nel suo ufficio a causa di Melek: proprio per via di questo escamotage quindi Selin mancherà all’appuntamento con Serkan, Eda e Deniz.

Bolat si ricorda di una poesia letta con la giovane Yildiz

La giovane Yildiz approfitterà della situazione creata dalla sua amica Melek appositamente per lei, per cercare di portare a termine il suo obiettivo una volta per tutte, cioè quello di riuscire a far tornare la memoria a colui che ha fatto breccia nel suo cuore.

Purtroppo l’ennesimo tentativo di Eda non darà alcun frutto, poiché il ricco architetto non avrà ancora alcun ricordo di ciò che è successo nella sua vita prima di essere coinvolto nel terribile incidente aereo in cui ha rischiato di esalare l’ultimo respiro. La speranza della giovane studentessa di far ricordare il passato a Serkan sembrerà riaccendersi, nell’istante in cui quest'ultimo dimostrerà di sapere una poesia imparata con lei.

Infine Ayfer (Evrim Doğan) preparerà una vacanza con il fidanzato Alexander (Hakan Karahan), dopo la scenata di gelosia di Aydan (Neslihan Yeldan).