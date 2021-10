Nelle nuove puntate della soap opera Una vita in onda su Canale 5, una delle coppie storiche entrerà in crisi: si tratta di quella formata da Antonito Palacios e dalla moglie Lolita Casado. Il figlio di Ramon dopo l’ingresso in Politica non andrà per niente d’accordo con la donna che ha sposato, poiché avranno diversi screzi a causa del suo nuovo incarico e dopo il successo ottenuto.

Una vita, spoiler: Lolita consiglia al marito di contattare un guaritore di Cabrahigo

Tra qualche settimana, Antonito entrerà in conflitto con i suoi familiari dopo la sua scelta di intraprendere la carriera nel mondo della politica.

Dagli spoiler si evince che tutto inizierà quando Ramon incoraggerà il figlio a proseguire per la sua strada facendosi valere, mentre Carmen e Lolita non faranno fatica ad accorgersi che la situazione sta sfuggendo di mano: in particolare le due donne si renderanno conto che Antonito non si fida più di sé stesso, pertanto si serviranno della complicità di Ramon, per cercare di riportare sulla giusta via Antonito.

Dopo tanta attesa il padre di Moncho farà il suo discorso pubblico venendo elogiato dalla stampa: l’intervento del giovane Palacios quindi sarà un successo, infatti subito dopo gli verrà proposto di partecipare a un evento importante. Lolita per far tranquillizzare il marito gli suggerirà di contattare Aquilino, un guaritore di Cabrahigo, il suo paese di origine.

Antonito diventa deputato del partito conservatore, i genitori di Moncho litigano

Quando la sua immagine rischierà di essere compromessa, Antonito non avrà altra scelta che chiedere aiuto ad Armando, che lo incoraggerà a mostrare i suoi amuleti, proprio gli oggetti non visti di buon occhio. Al termine delle elezioni Antonito verrà proclamato deputato del partito conservatore: questo traguardo finirà per complicare la situazione familiare, poiché il giovane Palacios chiederà alla moglie di indossare degli abiti più femminili.

Lolita da una parte non sarà tranquilla per il fatto che il suo amato le trasmetterà la tensione per la nuova intervista che dovrà rilasciare, dall’altra non vorrà cambiare il proprio stile di vita per lui.

A sorpresa Antonito non potrà contare sul supporto della moglie, che sceglierà di rimanere a casa. Lolita dopo aver avuto l’ennesima discussione con il marito, non nasconderà la propria preoccupazione a Carmen: nello specifico la madre di Moncho avrà il timore che Antonito possa iniziare a rendersi ridicolo elogiando i propri pregi di continuo.

Sarà proprio così, visto che quest’ultimo, dopo aver avuto un diverbio con la consorte anche a causa di loro figlio, si vanterà della propria posizione, facendo rimanere turbato anche suo padre.

Infine Ramon affronterà Antonito e gli farà presente di non doversi sentire superiore con il suo mestiere.