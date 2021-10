Tanti colpi di scena accadranno nel corso del finale della prima stagione di Love is in the air, in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler della Serie TV raccontano che Eda Yildiz inizierà a sospettare dello strano comportamento di Serkan Bolat, facendo una triste scoperta.

Anticipazioni Love is in the air, finale di stagione: Serkan ha un tumore al cervello

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti il finale della 1° stagione della serie tv in programma prossimamente sui teleschermi italiani si soffermano sulla salute di Serkan.

Tutto inizierà con precisione quando il famoso architetto scoprirà di non essere il padre del bambino che attende Selin. L'uomo, a questo punto, deciderà di impegnarsi nella relazione con Eda, se il destino non avesse per lui un altro piano. Bolat, infatti, verrà colto da uno svenimento all'aeroporto, dov'era andato per interrompere la fuga della fioraia a New York. Per questo motivo, la Yildiz aveva deciso di accompagnare Serkan in clinica, rinunciando al volo.

In ospedale, i medici sottoporranno il figlio di Aydan ad alcuni esami molto approfonditi dopo essere stati informati della perdita di memoria, a seguito al grave incidente aereo di qualche tempo prima. Alla fine, il dottore si renderà conto che Serkan ha un tumore al cervello dopo averlo sottoposto ad una tac.

L'architetto trascura l'Art Life

Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, Serkan andrà letteralmente in confusione quando scoprirà di essere malato. Il famoso architetto cercherà di tenere nascosta la cosa a tutti quanti. Bolat, infatti, proporrà a Eda di scrivere dei desideri sopra alcuni biglietti per poterli realizzare prima della sua dipartita.

In uno di questi, l'uomo avrà l'intenzione di fare un viaggio su di un camper, tanto che la Yildiz accetterà di seguirlo in questa avventura.

Sarà in occasione di uno di questi viaggi che i due protagonisti della serie tv finiranno nel bel mezzo della registrazione di un film. Eda sarà chiamata a fare il possibile affinché l'attrice Puran non si avvicini troppo a Serkan.

Situazioni alquanto comiche, che purtroppo si tingeranno in un velo di mistero. Eda Yildiz, infatti, non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento dell'architetto, il quale di punto in bianco deciderà di trascurare le sorti dell'Art Life.

Eda capisce che Bolat è gravemente malato

Ma ecco arrivare il colpo di scena che cambierà tutto: in dettaglio, Eda troverà i documenti relativi alla tac di Serkan. La fioraia, a questo punto capirà che Bolat è gravemente malato. Per questo motivo, Yildiz si recherà a chiedergli una spiegazione. Questa conversazione sancirà la fine della prima stagione della serie tv turca.

Nell'episodio successivo, che coinciderà con la seconda edizione, i telespettatori assisteranno ad un salto temporale di cinque anni, che mostrerà la vita dei due personaggi visibilmente diversa da quella vista in precedenza.