Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate di Love is in the air, trasmesse prossimamente su Canale 5. Le trame turche della Serie TV svelano che Serkan Bolat avrà una nuova visione della vita, dopo la scoperta della sua grave malattia. L'uomo, infatti, inizierà a trascurare l'Art Life per godersi quello che gli rimane da vivere.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan colto da uno svenimento all'aeroporto

Le anticipazioni di Love is in the air, sulle puntate in programma prossimamente in Italia, annunciano che Serkan prenderà una drastica decisione dopo aver ricevuto una brutta notizia.

Tutto avrà inizio quando Selin continuerà a tramare alle spalle dell'architetto, tanto da fargli credere che il figlio che porta in grembo sia suo. La pr mentirà spudoratamente in quanto avrà intenzione di usare la gravidanza per tenerlo lontano per sempre da Eda.

La reazione dell'uomo alla gravidanza non sarà delle migliori e assicurerà di non aver avuto rapporti intimi con Atakan mentre stavano insieme, nel periodo in cui ha sofferto di amnesia. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che Serkan ha ragione, visto che il figlio che porta in grembo la donna è frutto di una notte di passione con Deniz.

Eda, nel frattempo, deciderà di trasferirsi in America, convinta che il fidanzato stia per diventare padre.

La sua fuga, però, verrà fermata da Serkan, che però sarà protagonista di uno spiacevole episodio all'aeroporto: crollerà a terra dopo essere stato colto da uno svenimento.

L'architetto potrebbe morire per un tumore al cervello

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda rinuncerà a salire sull'aereo e accompagnerà Serkan in clinica, dove i medici lo sottoporranno a degli esami approfonditi, visto anche il suo recente incidente in aereo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'architetto andrà incontro a una brutta sorpresa. I medici, infatti, gli diagnosticheranno un tumore al cervello, che potrebbe essere addirittura inoperabile. Insomma, le condizioni di Bolat saranno talmente gravi che potrebbe addirittura morire.

Bolat trascura il lavoro all'Art Life per godersi a pieno la vita

Un durissimo colpo per Serkan che inizierà ad assumere comportamenti insoliti.

L'uomo, infatti, comprerà una motocicletta molto costosa per girare in lungo e largo insieme a Eda.

Poi inizierà a trascurare il lavoro all'Art Life, arrivando ad affidare a Erdem la gestione di un affare importantissimo con Kemal, il primo amore di Aydan.

Non contento compilerà una lista di desideri, dove coinvolgerà anche Eda e in più i due cercheranno di risolvere un intricato caso di omicidio, improvvisandosi come una coppia di detective. Insomma, il giovane vorrà godersi appieno quello che gli resta da vivere.