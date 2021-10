Continua a far vivere delle intense emozioni al pubblico italiano la telenovela Una vita. Anche nelle puntate in programmazione su Canale 5 dall’11 al 15 ottobre 2021, non mancheranno colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che Anabel Bacigalupe non riuscirà a fare pace con Camino Pasamar, dopo aver fatto venire alla luce una confidenza intima che le aveva fatto sul marito Ildefonso.

Nelle trame intanto si sentirà nuovamente parlare di Santiago Becerra, poiché Felipe Alvarez Hermoso per dimostrare la colpevolezza della moglie Genoveva con la morte di Marcia Sampaio vorrà avere un faccia a faccia con il brasiliano, così da ascoltare la sua versione dei fatti e convincerlo a testimoniare contro la darklady.

Una vita, trame al 15 ottobre: Felicia e Marcos si baciano, Anabel non riesce a farsi perdonare da Camino

Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 2021, Ildefonso non appena Anabel svelerà a tutti il suo scottante segreto della sua sterilità litigherà con la moglie Camino e si rinchiuderà a casa per la troppa vergogna. Intanto Marcos dopo l’accaduto riuscirà a convincere Felicia a dormire a casa sua, invece Anabel non riuscirà a farsi perdonare da Camino anche se le chiederà scusa. La proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX si scambierà un bacio con Bacigalupe, dopo essersi lasciata consolare. Camino non appena in paese chiunque saprà del dramma di suo marito, gli farà sentire tutta la sua vicinanza.

Purtroppo Ildefonso farà i conti con l’ira di suo nonno, che lo schiaffeggerà per non essere stato subito sincero con la moglie: il marchese de Los Pontones durante la discussione con il nipote si dirà disposto a ripudiarlo, se in cambio non cercherà di rimediare per la brutta situazione in cui si trova la giovane Pasamar a causa sua.

Velasco commissiona l’omicidio di Felipe, Ramon preoccupato

Nel contempo Genoveva non perderà tempo per licenziare la sua nuova domestica Laura, non appena Velasco le dirà che trama contro di lei. Felipe invece sempre più convinto che Marcia sia morta per mano di sua moglie, svelerà a Liberto e Ramon di volersi recare a Cuba per rintracciare Santiago.

Salmeron per impedire a suo marito di incontrare il brasiliano, gli dirà di amarlo ancora: dopo aver assistito a tale scena, Javier rimprovererà la darklady. Inoltre assalito dalla gelosia, Velasco ordinerà a Laura di porre fine all’esistenza di Felipe.

Mentre i Palacios continueranno a discutere di politica al punto che Ramon non nasconderà la sua preoccupazione all’amico Liberto, l’artista Bellita avrà un’idea per rendere moderna una sua canzone, visto che chiederà a Jacinto di inserire il richiamo da pastore: il portinaio accetterà al volo la proposta della signora Dominguez, anche se Servante cercherà di fargli cambiare idea. Intanto quest’ultimo e Fabiana regaleranno un braciere ad Alodia e Casilda per averli aiutati nel concorso delle pensioni.