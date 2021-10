Le vicende della serie tv Il Paradiso delle Signore 6 sono sempre più intriganti. Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 14 ottobre 2021, Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) penserà che è arrivato il momento di riavvicinarsi a Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena).

L’astuta contessa per riuscire nel proprio intento attuerà una delle sue strategie, visto che intercederà a favore di Marcello Barbieri (Pietro Masotti), cercando di trovargli un’altra occupazione lavorativa seppur momentanea.

Il Paradiso delle signore, trama del 14 ottobre: Gemma gelosa della madre Veronica, Beatrice e Anna vanno d’accordo

Nella ventiquattresima puntata che andrà in onda su Rai 1 giovedì 14 ottobre 2021 e in onda come di consueto dalle ore 15:55 circa, al centro delle trame ci sarà ancora la gelosia della new entry Gemma (Gaia Bavaro) nei confronti della madre Veronica (Valentina Bartolo), visto che non riuscirà a mantenere la calma quando la vedrà sempre più vicina a Stefania (Grace Ambrose). La situazione si complicherà quando quest’ultima verrà invitata a casa della nuova compagna di suo padre Ezio (Massimo Poggio) proprio dalla stessa, per cenare insieme.

Nel contempo ai telespettatori non passerà di certo inosservato il legame che nascerà tra Beatrice (Caterina Bertone) e la sua nuova collega di lavoro Anna (Giulia Vecchio), appena assunta come aiutante contabile del paradiso dal direttore Vittorio (Alessandro Tersigni).

Adelaide decisa a chiarire con Ludovica, Tina continua a nascondere un segreto

Adelaide dopo aver ottenuto ciò che voleva, ovvero la lettera scritta da Achille (Roberto Alpi), avrà un nuovo obiettivo da raggiungere. Nello specifico la darklady vorrà riconciliarsi con Ludovica, dopo averla rimproverata per non essersi confidata con lei in merito alla sua situazione finanziaria.

La contessa di Sant’Erasmo per far pace con la giovane Brancia di Montalto farà il possibile per far sì che il suo fidanzato Marcello prenda il posto di Parri al circolo temporaneamente, quando quest’ultimo a causa di alcuni problemi legati alla sua famiglia non potrà presentarsi al lavoro.

Intanto Vittorio dopo il netto rifiuto di Tina (Neva Leoni) alla sua proposta di recitare in un film e aver terminato il copione della sceneggiatura, cercherà di convincerla a pensarci bene: nel frattempo quest’ultima continuerà a nascondere un segreto anche ai suoi cari, legato al suo recente viaggio in Svizzera.

Infine Gemma, sempre più infastidita dalle attenzioni che la donna che la madre rivolgerà a Stefania, farà un torto per niente piacevole alla venere.