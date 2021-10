È passata solamente una settimana da quando Manuel ha chiuso definitivamente con Lulù. Nel corso della penultima puntata del Grande Fratello Vip, Bortuzzo ha chiarito che non intende portare avanti la frequentazione con la principessina, a suo avviso troppo gelosa e possessiva pur non essendo la sua fidanzata. Chiacchierando con Nicola, il nuotatore ha ribadito la sua intenzione di vivere l'esperienza nella casa da single, cercando di mantenere con Lucrezia un rapporto d'amicizia che potrebbe andare avanti anche fuori dal programma.

Le certezze del concorrente del GF Vip

Lulù ci ha provato in tutti i modi a riavvicinarsi a Manuel dopo la "rottura" di una settimana fa, ma lui sembra non averne alcuna intenzione. Dopo aver accettato un paio di confronti chiarificatori con la principessina etiope, Bortuzzo è apparso più deciso che mai nel voler vivere da solo il percorso all'interno della casa del GF Vip.

Interpellato da Nicola sul tipo di rapporto che ha oggi con Hailé Selassié, il 22enne ha spiegato: "Ho subito messo in chiaro le cose. Tutto è iniziato perché lei è dolce e coccolona, e forse io ne avevo bisogno. Poi ci siamo conosciuti e ho visto tanti suoi comportamenti che non mi vanno bene".

Il nuotatore, dunque, non ha fatto altro che ribadire quanto ha affermato sette giorni fa nel rispondere a precise domande di Alfonso Signorini: si è avvicinato a Lucrezia senza sapere come fosse caratterialmente, poi l'ha scoperto e non gli è piaciuta più come potenziale fidanzata.

Il nuovo legame tra le mura del GF Vip

"Ma lei ti piace? Ti mancano le sue coccole?", ha chiesto Nicola mentre dialogava con Manuel. La risposta del nuotatore è stata immediata: "No, so che è brutto dirlo perché posso sembrare insensibile però è la verità. Il suo carattere non è quello che io voglio affianco. L'ho detto anche a lei e spero l'abbia capito".

Il ragazzo ci ha tenuto anche a spiegare che se si è allontanato in modo così drastico dalla principessina, è perché si è reso conto che lei prova dei sentimenti molto forti: non ricambiandola, non ha voluto alimentare delle illusioni su un futuro di coppia.

Il 22enne, però, si è augurato di poter coltivare almeno un'amicizia con Lucrezia, magari fuori dalla casa del GF Vip: "Qui ognuno farà il suo percorso, poi vedremo".

L'avvicinamento a Sophie fa discutere i fan del GF Vip

Prima di chiarire per l'ennesima volta la sua posizione nei confronti di Lucrezia, Manuel è finito al centro del Gossip per uno scambio di battute piuttosto pungente con un'altra concorrente del GF Vip.

In un video che ha fatto il giro dei social network, si vedono lui e Sophie molto vicini e complici. L'ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, si è sbilanciata lanciando una chiara provocazione al nuotatore ma anche ad altre due persone presenti nella casa.

"Grande Fratello ci metti la canzone come un pittore, così io e Manuel ci baciamo? Lo facciamo anche davanti a Lulù e a Gianmaria", ha detto la 19enne attirando su di sé parecchie critiche da parte dei fan del reality show.

Il parere che sposano molti, infatti, che tra Sophie e Manuel possa esserci qualcosa di non detto, come un interesse mai confessato per paura di ferire terze persone (in primis la principessina Lucrezia, ancora molto presa dal 22enne).

Questo siparietto, poi, ha ricordato a tanti spettatori l'indiscrezione che Soleil ha reso pubblica una settimana fa litigando con Codegoni.

"Ricordo benissimo che a cena a casa di Fabri ti era stato detto che dovevi provarci con Manuel", ha tuonato Sorge pochi giorni fa davanti alle telecamere del programma di Canale 5.