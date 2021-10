Negli episodi della soap opera Una vita in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) sarà sottoposta a un interrogatorio quando ad Acacias 38 non ci sarà alcuna traccia di Javier Velasco (Alejandro Carro), colui che è riuscito a farle avere la meglio nel processo relativo alla morte di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

Non passerà molto quindi per vedere la darklady rispondere alle domande del commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), che dopo aver rimesso piede nel quartiere concentrerà i suoi sospetti subito sulla diabolica donna, in merito alla scomparsa improvvisa dell’avvocato della stessa.

Una vita, trame: Laura uccide Velasco per salvare la vita a Genoveva

Nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Laura non appena Genoveva la metterà alle strette le confesserà che Velasco le ha ordinato di uccidere Felipe con un ricatto. Salmeron non perderà tempo per stringere un’alleanza con la sua domestica, con l’obiettivo di sbarazzarsi dello scomodo avvocato: per riuscire nel suo intento la darklady di Acacias 38 somministrerà del veleno del bicchiere di Javier. Quest’ultimo non appena si renderà conto della terribile intenzione della sua complice, la minaccerà con un oggetto appuntito.

A intervenire in difesa di Genoveva ci penserà Laura, colpendo Velasco con uno sparo: non appena quest’ultimo perderà la vita, Salmeron e la domestica si libereranno del cadavere.

Quando sarà passata una settimana dal delitto e dopo aver salutato definitivamente Laura, la moglie di Felipe si troverà a fare di nuovo i conti con la giustizia.

Salmeron interrogata sulla sparizione di Javier, Casilda invita Mendez a far luce sulla morte di Marcia

A questo punto Genoveva oltre a impedire al commissario Aurelio Mendez di incontrare Alvarez Hermoso senza la sua presenza, che intanto continuerà a non avere alcun ricordo degli ultimi suoi dieci anni di vita per aver perso la memoria, farà di tutto per allontanare qualsiasi sospetto su di lei riguardante il decesso di Velasco.

In particolare Mendez convinto che Javier sia morto interrogherà Genoveva, con il sospetto che potrebbe esserci il suo zampino con la sparizione improvvisa dell’avvocato: quest’ultima si difenderà lasciando intendere al commissario che Velasco si trova fuori per lavoro.

Successivamente a complicare la situazione per Salmeron sarà Casilda, che non appena sorprenderà Mendez per strada gli dirà che secondo lei è stata la darklady a mettere fine all’esistenza della sua amica Marcia.

La storica domestica nonostante Salmeron sia stata dichiarata innocente dal giudice durante il processo della defunta brasiliana, inviterà Mendez a far luce sulla faccenda. Infine Genoveva dovrà guardarsi le spalle anche dal marito Felipe, poiché darà l’impressione di fare il doppio gioco.