Non mancheranno le sorprese e i colpi di scena nelle trame delle puntate della serie tv Il Paradiso delle Signore 6, in onda su Rai 1 da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre 2021.

Dalle anticipazioni si evince che il signor Giuseppe Amato farà i conti con Petra, la donna con cui ha avuto una tresca clandestina durante la sua permanenza in Germania. Il marito di Agnese, all’insaputa dei suoi cari, non avrà altra scelta che assecondare le richieste della sua amante.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 29 ottobre: Adelaide cerca di mettere in cattiva luce Marcello

Negli episodi che faranno compagnia ai telespettatori dal 25 al 29 ottobre 2021, Tina farà un passo indietro, poiché darà l’impressione di essere decisa a essere la protagonista di un film che le ha proposto Vittorio. Intanto Salvatore non nasconderà la delusione, quando vedrà Anna in compagnia di Roberto ancora una volta: a peggiore la situazione sarà proprio la stessa Imbriani, confessando al barista siciliano di avere una relazione con il pubblicitario, nonostante non sia vero.

Nel contempo Ludovica, dopo essersi trasferita a villa Bergamini con l’approvazione di Cosimo, proporrà a Marcello di vivere con lei.

Successivamente la giovane Brancia di Montalto sceglierà di partecipare a un evento che si terrà al circolo al fianco di Barbieri, per consentire allo stesso di dimostrare di essere degno di sostituire Parri. A questo punto Ludovica si farà dare un consiglio da Flora, per la scelta dell’abito che dovrà indossare per l’importante occasione: in tale circostanza le due donne approfondiranno la loro conoscenza.

Anche la nuova stilista del Paradiso, verrà invitata a partecipare all’evento di gala da Umberto. Adelaide cercherà di far sentire a disagio Marcello: purtroppo il piano diabolico della contessa non andrà a buon fine.

Tina si sente in colpa, Giuseppe costretto a dare denaro a Petra

Intanto Orlando Brivio vorrà far registrare la parte principale del film musicale a Tina: quest’ultima dopo aver sentito la voce di Anna si farà venire in mente un’idea per sottrarsi dal suo incarico, visto che vorrà che prenda il suo posto.

La giovane Amato - per riuscire nel suo intento - chiederà al fratello di parlare con Anna: a sorpresa quest’ultima accetterà di cantare e per merito di questo escamotage si avvicinerà finalmente a Salvatore. Tina consegnerà il demo registrato a Vittorio e si sentirà in colpa, per il fatto di aver chiesto aiuto ad Anna all’insaputa del direttore.

Dopo essere tornata al Paradiso, Gloria avrà il tanto temuto faccia a faccia con Ezio, il padre di sua figlia: quest’ultimo sarà abbastanza turbato dopo aver rivisto la sua ex. Colombo inizierà a temere che possa causargli dei problemi la sua ex, nella sua nuova famiglia composta dalla compagna Veronica, da Gemma e dalla figlia Stefania: per evitare qualsiasi fraintendimento, Ezio ordinerà a Gloria di non farsi più vedere da lui, minacciandola.

A cercare di far aprire gli occhi a Colombo ci penserà Armando, prendendo le difese della capo commessa.

In seguito Gloria non perderà tempo per prestare soccorso a Paola, quando capirà che ha dei problemi di salute legati alla sua gravidanza: a preoccuparsi per quest’ultima saranno anche Stefania, Maria e Irene. Per fortuna le veneri verranno rassicurate da Dora, circa lo stato della moglie di Franco dopo il ricovero in ospedale. Ezio non appena saprà che Paola non ha perso la vita per merito dell’intervento di Gloria, deciderà di avere un nuovo incontro con la sua ex.

Infine Giuseppe verrà minacciato dalla sua amante Petra, che lo costringerà a farle avere altro denaro.