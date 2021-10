Colpo di scena nella diretta del Grande Fratello Vip in onda lunedì 11 ottobre 2021 su Canale 5. Vera, la fidanzata di Amedeo Goria, si è presentata in casa vestita da sposa con in mano una rosa bianca. In questi giorni non si è fatto che parlare della sua presunta gravidanza, vista la pancia sospetta. Nella puntata precedente del Gf Vip, Signorini aveva comunicato la notizia a Goria, che sembrava averla presa bene, pur non conoscendo la verità. L'idea di avere un figlio non pareva dunque averlo scosso più di tanto. Sul web e sui social, invece, si sono moltiplicate le ipotesi sulla gravidanza di Vera: secondo alcuni, le foto del 'pancino sospetto' sarebbero state photoshoppate.

Nella diretta di questa sera, è arrivata la verità. E non solo.

Gf Vip, Vera rivela ad Amedeo di non essere incinta

Nei giorni scorsi, si era parlato dell'ipotetico incontro tra Vera e Amedeo. Incontro che è avvenuto nella diretta dell'11 novembre. Miales si è presentata in abito da sposa, lasciandogli una rosa bianca, segno di purezza e sincerità. Vera, nella casa del Grande Fratello Vip, ha voluto chiarire le cose con Goria. Dopo avergli rimarcato di non 'saper fare i conti' (riferendosi appunto alla sua ipotetica gravidanza), gli ha rimproverato di non parlare abbastanza di lei, preoccupata dal fatto di non essere nei suoi pensieri. Ipotesi prontamente smentite da Amedeo Goria, che le ha dato una risposta dalle tante interpretazioni: ''Io ti amo a modo mio ma non ti lascerò mai''.

Vera ha detto ad Amedeo di non aspettare nessun bambino. Un velo di malinconia è sceso sul volto di Goria, che a stento ha trattenuto le lacrime. Miales ha poi detto che il pancino sospetto era dovuto ad altri motivi dei quali, almeno per ora, preferiva non parlare.

Amedeo piange dopo aver visto Vera al Grande Fratello Vip

L'incontro con Vera ha destabilizzato Amedeo, visibilmente commosso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Goria non ha nascosto che l'arrivo di 'un pargolo' sarebbe stato ben accetto, anche se consapevole delle difficoltà. Ha quindi rassicurato la fidanzata, dicendole di pensarla spesso e di non avere alcuna intenzione di lasciarla. Vera si è poi confrontata con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip e, in particolare, con Aldo Montano e Soleil Sorge: secondo la modella, i due avrebbero dovuto pensare e riflettere prima di dare giudizi affrettati e senza fondamento sulla sua gravidanza.

Ci sono ancora molti punti di chiarire, ma una cosa è certa: Vera Miales non aspetta un bambino da Amedeo Goria. Chissà se, una volta uscito dalla casa del Gf Vip, Goria non pensi davvero di formare una famiglia con la sua fidanzata e, magari, di convolare a nozze con lei.