Tante novità attendono i telespettatori nel corso della seconda stagione di Love is in the air in programma nelle prossime settimane su Canale 5.

Le trame delle nuove puntate riportano che Eda Yildiz rivedrà per caso Serkan Bolat dopo cinque anni e che non lo metterà al corrente di essere diventata mamma della piccola Kiraz.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan rischia d'investire una bambina

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate della seconda stagione rivelano che Eda e Serkan si incontreranno dopo diversi anni.

Tutto avrà inizio quando Can, il figlio di Piril e Engin, subirà un infortunio.

A causa di questo imprevisto, la donna non potrà presentarsi ad un appuntamento con Deniz, e sarà proprio Bolat ad andare a parlare con la proprietaria di un prestigioso albergo al posto di Piril.

Serkan però durante il tragitto rischierà d'investire una bambina, Kiraz. L'architetto insisterà con la piccola affinché possa riaccompagnarla dalla madre che alloggia nello stesso hotel presso il quale è diretto per l'incontro di lavoro.

Il figlio di Aydan non avrà alcun interesse nel conoscere la mamma della bimba di cinque anni, infatti si metterà alla ricerca di Deniz che, tuttavia, risulterà irreperibile.

Bolat si imbatte in Eda dopo molti anni: seconda stagione di Love is in the air

Nella seconda stagione di Love is in the air, Serkan si imbatterà casualmente in Eda, assunta da Deniz per curare la parte paesaggistica della struttura alberghiera.

L'architetto in un primo momento penserà di aver avuto un'allucinazione, ma quando l'ex fidanzata gli rivolgerà la parola, si renderà conto che è tutto vero.

Entrambi decideranno così di farsi una chiacchierata in un bar. Purtroppo inizieranno a discutere fin da subito. Yildiz informerà l'ex fidanzato di essersi laureata in Italia in architettura.

I telespettatori apprenderanno anche che la coppia si era separata nel periodo in cui Bolat aveva iniziato a sottoporsi ad una serie di cure per sconfiggere un tumore. Era stato Serkan ad allontanare Eda, ricorrendo alla sua proverbiale freddezza.

Yildiz non dice all'architetto che Kiraz è sua figlia

Eda andrà su tutte le furie quando Serkan preciserà che si erano lasciati di comune accordo.

La discussione si accenderà ulteriormente quando Bolat affermerà che l'incontro casuale con l'ex fidanzata è stato l'errore più grande della sua vita.

Yildiz, a questo punto, offese dalle parole dell'architetto, preferirà interrompere la conversazione. La giovane dunque non dirà a Serkan che è la madre di Kiraz. Nel prosieguo della soap si scoprirà che il padre della bambina è proprio Bolat.