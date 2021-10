Nuovo spazio dedicato alle notizie su Love is in the air, la Serie TV prodotta in Turchia che ha fatto registrare buoni ascolti sulla rete ammiraglia Mediaset.

Le trame riguardanti la seconda stagione che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano l'uscita di scena di molti personaggi. In particolare, Deniz Sarachan e Selin Atakan lasceranno Istanbul mentre Ceren scoprirà di attendere un bambino da Ferit dopo essersi trasferita in Inghilterra con lui.

Anticipazioni Love is in ther air: Leyla lascia Istanbul dopo il tradimento di Erdem

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate, in onda nelle prossime settimane in Italia, annunciano che la seconda stagione porterà all'uscita di scena di vari personaggi, che hanno contribuito al successo della serie tv.

Scendendo nei dettagli, Serkan racconterà che Leyla ha deciso di lasciare il posto di segretaria dall'Art Life per rifarsi una vita lontana da Istanbul per superare il tradimento da parte di Erdem. A tal proposito, quest'ultimo continuerà a lavorare presso lo studio di architettura, gestito dal figlio di Aydan. Purtroppo il sottoposto dimostrerà di avere poca voglia di lavoro, tanto da suscitare i rimproveri del superiore.

Ceren e Ferit aspettano il loro primo figlio nella seconda stagione di Love is in the air

Un diverso epilogo ci sarà per Ceren e Ferit, interpretati dagli attori Melisa Dongel e Cagri Citanak, protagonisti di una travagliata storia d'amore.

Gli spoiler della seconda stagione di Love is in the air, in partenza in autunno su Canale 5, raccontano che la coppia riuscirà a ricucire lo strappo dopo il tradimento da parte dell'avvocatessa con Deniz.

Una volta sposati, i due decideranno di trasferirsi all'estero per rifarsi una vita in Inghilterra. A tal proposito, Eda informerà i vari conoscenti che l'amica e suo marito sono in attesa del loro primo figlio.

Diverse uscite di scena tra cui Deniz e Selin

Inoltre oltre ai personaggi già citati usciranno di scena Deniz Sarachan e Selin Atakan, interpretati rispettivamente da Sarp Can Koroglu e Bige Onal.

I due, infatti, scopriranno di attendere un bambino dopo aver passato una notte di passione. Una gravidanza che all'inizio la Pr aveva cercato di "affibbiare" a Serkan (Kerem Bursin), approfittandosi della sua momentanea amnesia per tentare di separarlo per sempre da Eda (Hande Ercel).

Queste uscite di scena faranno posto a nuovi personaggi, i quali movimenteranno le vicende ambientate nella città turca.

In attesa di vedere il debutto della seconda stagione di Sen Cal Kapimi, le puntate finora trasmesse in Italia possono essere riviste on demand su "Mediaset Play Infinity".