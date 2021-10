Molte novità attendono i fan di Love is in the air nel corso della seconda stagione che debutterà prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle puntate turche della Serie TV svelano che Serkan Bolat rischierà di mettere sotto con l'auto una bambina di nome Kiraz, che si rivelerà essere la figlia di Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan si sono lasciati dopo il salto temporale

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le puntate che i telespettatori seguiranno prossimamente su Canale 5, annunciano che la seconda stagione porterà innumerevoli novità nella serie tv.

Tutto inizierà quando Eda scoprirà che Serkan ha un tumore al cervello, una terribile diagnosi che sancirà la fine della prima stagione. La narrazione, poi, riprenderà con un salto temporale di cinque anni, dove si apprenderà che i due protagonisti si sono lasciati. Serkan sarà ancora a capo dello studio di architettura, mentre Eda, laureatasi, curerà la parte paesaggistica di un noto albergo, dove Ayfer diventerà la cuoca e Melo la pr.

Nel frattempo Yildiz diventerà amica speciale di Burak. Tuttavia, la ragazza darà l'impressione di non aver ancora dimenticato la storia con Serkan, tanto che il destino tornerà a bussare prepotentemente alla sua porta.

Bolat rischia di investire una bambina: nuove puntate di Love is in the air

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Piril non potrà presentarsi a un importante convegno di lavoro nello stesso hotel dove Eda sta lavorando per colpa del figlio Can, nato dal matrimonio con Engin. Serkan, a questo punto, deciderà di presentarsi al posto della donna per non fare un torto all'importante cliente.

Mentre si dirigerà verso l'hotel con la sua auto, l'architetto rischierà di investire la piccola Kiraz, intenta a raccogliere alcune more sul ciglio della strada. La bambina dimostrerà di non avere peli sulla lingua, accusando Bolat di essersi distratto alla guida dell'autovettura. Non contenta lo costringerà ad aiutarla a raccogliere un cestino di more prima di accettare un passaggio per raggiungere la madre.

Neanche a dirlo, Serkan apparirà molto infastidito quando Kiraz toccherà con le mani sporche di more la sua lussuosa autovettura, nonostante le sue continue raccomandazioni a non farlo.

Kiraz è la figlia di Eda

Ma le sorprese per Serkan non saranno finite in quanto la bambina si farà accompagnare nella stessa struttura alberghiera, dov'è atteso per una riunione di lavoro. Proprio lì Kiraz si metterà alla ricerca di sua madre che si rivelerà essere niente di meno che Eda. Al momento Bolat sarà all'oscuro del legame tra la sua ex fidanzata e la piccola che ha rischiato di investire.