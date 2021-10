Soleil Sorge continua a essere una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. Costantemente al centro dell'attenzione mediatica, l'ex protagonista di Uomini e donne si è fatta notare in primis per il suo modo di fare battagliero e nel corso di queste settimane ha saputo creare non poche dinamiche all'interno della casa di Cinecittà. Eppure, nelle prossime puntate serali del GF Vip 6, Soleil potrebbe ritrovarsi a essere protagonista di un clamoroso "faccia a faccia" con il suo ex fidanzato storico Luca Onestini.

Soleil Sorge al centro delle dinamiche del GF Vip 6

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Luca e Soleil nacque nello studio di Uomini e donne. I due si innamorarono dopo diversi mesi e scelsero di portare avanti questa relazione anche fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

Il colpo di scena arrivò nel momento in cui Luca Onestini prese parte al Grande Fratello Vip: in quell'occasione, la padrona di casa Ilary Blasi lo mise al corrente del tradimento di Soleil con un altro ragazzo e del fatto che la ragazza avesse scelto di lasciarlo definitivamente e di voltare pagina.

Un duro colpo per Luca Onestini che, essendo rinchiuso tra le mura domestiche del GF Vip, non ebbe mai modo di affrontare faccia a faccia Soleil, la quale rifiutò ogni tipo di confronto diretto.

Il faccia a faccia tra Soleil Sorge e il suo ex fidanzato Luca?

Ebbene gli ultimi retroscena sulle prossime puntate dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip, che vede in gara anche Soleil, rivelano che ben presto potrebbe esserci un confronto in casa tra i due ex fidanzati.

A svelarlo è stato uno dei collaboratori di questa sesta edizione del reality show, il giornalista Gabriele Parpiglia, che in una diretta social dedicata al programma ha svelato che Luca Onestini potrebbe essere colui in grado di dare del filo da torcere a Soleil all'interno della casa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Retroscena GF Vip: Luca Onestini potrebbe avere un confronto con Soleil

"Il confronto con Luca Onestini non nego possa essere un'idea ancora in piedi" ha svelato Parpiglia, aggiungendo che soltanto l'ex tronista di Uomini e donne potrebbe far cadere la "maschera" di Soleil, considerata la più abile stratega di questa sesta edizione del reality show.

Prima, però, bisognerà attendere che Luca termini la sua avventura in un reality show spagnolo che attualmente lo vede protagonista.

Tuttavia Parpiglia si dice convinto del fatto che l'ex tronista di Uomini e donne possa accettare di entrare nella casa del GF Vip per avere un confronto con la sua ex fidanzata, che lo lasciò in diretta televisiva davanti a milioni di spettatori.