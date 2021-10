Tra Manuel Bortuzzo e la giovane Lulù sembra essere tornato il sereno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo la puntata serale di lunedì 25 ottobre i due giovani protagonisti di questa edizione, hanno ritrovato di nuovo la complicità di una volta ed è scattato anche un nuovo bacio che sembra riaccendere la passione. Intanto, però, in queste ultime ore Manuel si è lasciato andare ad una serie di battute volgari nei confronti della sua "pretendente" che non sono passate inosservate al mondo web e social.

La battuta volgare di Manuel Bortuzzo a Lulù nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, tutti i ragazzi si trovavano a tavola per il momento del pranzo, quando ad un certo punto stavano parlando della festa di Halloween e Lulù ha ammesso di volere delle lenti a contatto in vista della festa che avrebbero fatto in casa il 31 ottobre.

La reazione di Manuel, però, non è stata proprio galante e il giovane nuotatore ha risposto con una battutina volgare.

"Tu vuoi un bel ...", ha sentenziato Manuel in maniera alquanto maliziosa e, a quel punto la reazione di Lulù non si è fatta attendere.

"Anche!", ha prontamente ribattuto ironicamente la giovane principessina che in queste settimane di permanenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, non ha mai nascosto il suo reale interesse nei confronti di Bortuzzo.

'L'attesa aumenta il desiderio', ironizza Manuel con Lulù

"Questa è vostra sorella ragazze", ha aggiunto ancora Manuel rivolgendosi alle altre due principessine che si trovavano vicine in quel momento e che avevano avuto modo di ascoltare lo scambio di battutine che c'è stato tra di loro.

Ma non è finita qui, perché poco dopo Lulù e Manuel si sono ritrovati insieme in zona veranda e il nuotatore ha continuato a prendere in giro ed ironizzare sulla principessina.

"L'attesa aumenta il desiderio", ripeteva Bortuzzo rivolgendosi a Lulù e dimostrando di fatto di aver cambiato completamente atteggiamento nei confronti della ragazza.

Fino a qualche settimana fa, infatti, Manuel era stato molto chiaro nel dire in faccia a Lulù che non voleva intraprendere una relazione stabile all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

I dubbi su Manuel che torna a baciare Lulù al GF Vip

Per questo motivo, quindi, Bortuzzo aveva preso le distanze da Lulù cercando in tutti i modi di farle capire di non volersi impegnare sentimentalmente.

In queste ultime ore, invece, c'è stato un vero e proprio rovescio della medaglia e Bortuzzo ha cambiato atteggiamento, al punto da concedere anche nuovi baci alla principessina.

Un atteggiamento che ha acceso alcune polemiche social, dove in tanti accusano Manuel di essere un "perfetto giocatore" di questo reality.