Ci sarà Luce dei tuoi occhi 2? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan della fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, che mercoledì 27 ottobre ha chiuso i battenti in prime time su Canale 5. Una prima stagione di grande successo che, tuttavia, lascia ben sperare a una possibile seconda stagione. Al momento, però, da parte dei vertici Mediaset non ci sarebbe ancora la conferma al 100% sulle nuove puntate della fiction.

Chiude la prima stagione di Luce dei tuoi occhi: bilancio positivo per la fiction

Nel dettaglio, la prima stagione di Luce dei tuoi occhi ha ottenuto un buon successo dal punto di vista auditel, con una media di oltre tre milioni di spettatori e uno share che ha superato il 16% in prime time.

Un successo inaspettato, dato che le fiction Mediaset nel corso degli ultimi anni hanno perso smalto e hanno registrato risultati d'ascolto ben al di sotto delle più rosee aspettative.

Ma cosa succederà in futuro? Ci sarà la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi oppure no?

Ci sarà Luce dei tuoi occhi 2? I fan sperano di sì

I fan della fiction con Anna Valle sperano vivamente di sì, dato che la prima stagione non ha saputo far chiarezza su tutti gli intrighi, i dubbi e i misteri che sono sorti nel corso delle settimane, legati in primis alle sorti della figlia di Emma.

Che fine ha fatto Alice? È questa la domanda che continua a essere senza risposta anche dopo la messa in onda della sesta e ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, dato che non sono state fornite delle risposte esaustive.

A tal proposito, però, sembrerebbe che in casa Mediaset non abbiano preso una decisione definitiva in merito a quello che sarà il destino di questa seguitissima fiction in vista di una eventuale seconda stagione.

Mediaset non conferma ancora la nuova stagione di Luce dei tuoi occhi 2

Stando a quanto riportato da "FanPage", un'apertura da parte dell'azienda per Luce dei tuoi occhi 2 ci sarebbe ma fino a questo momento non ci sarebbe arrivata ancora la conferma certa al 100%.

"Ci stanno valutano e valuteranno l'eventualità di nuove puntate", scrive il sito riportando le indiscrezioni di fonti vicinissime agli ambienti Mediaset.

Insomma sembrerebbe proprio che il futuro di questa fiction sia ancora tutto da scrivere e, in attesa di scoprire quella che poi sarà la decisione ultima dei vertici del canale su questa seconda stagione, Anna Valle si prepara a tornare in televisione su Rai 1.

L'attrice, infatti, ha recentemente ammesso che dopo questa parentesi Mediaset, tornerà di nuovo sulla rete ammiraglia Rai con una nuova serie televisiva che andrà in onda in prime time nel corso del 2022.