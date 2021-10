Giunge al termine la prima stagione di Luce dei tuoi occhi e lo scorso 27 ottobre è andata in onda la sesta e ultima puntata in prima visione assoluta su Canale 5.

Il finale della trama non ha convinto molto i numerosi spettatori che hanno seguito la serie con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Intanto chi non avesse seguito il finale della prima stagione in tv, potrà rivederlo in replica streaming online sul portale web MediasetPlay.

Dove rivedere l'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi in replica streaming

Nel dettaglio, la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi potrà essere rivista in replica streaming sul sito web MediasetPlay, accedendo alla sezione dedicata interamente alla fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere sia l'ultima puntata del 27 ottobre ma anche tutte le altre cinque che sono andate in onda nel corso di queste settimane nel prime time di Canale 5.

Con l'applicazione free di MediasetPlay, inoltre, si potranno rivedere le puntate della Serie TV in streaming anche da tablet oppure da un telefono cellulare, in qualunque momento lo si desideri.

Intanto, la puntata finale non ha saputo rispondere a tutti i quesiti di trama che sono stati posti nel corso delle settimane precedenti.

Emma non riesce a trovare sua figlia Alice nel finale della fiction

I fan di Luce dei tuoi occhi, infatti, speravano che nel corso di questa sesta e ultima puntata, Emma avrebbe potuto riabbracciare finalmente la sua piccola Alice, ma così non è stato.

Emma ha continuato a cercare disperatamente sua figlia, con la speranza di poterla ritrovare e di poterla finalmente stringere tra le sue braccia, ma questo non è stato possibile.

La donna, però, nel finale della prima stagione ha potuto finalmente scoprire la verità su quanto è accaduto: sua figlia venne venduta dal fratello Roberto, che compì questo gesto a dir poco crudele per ottenere soldi che sarebbero serviti a risanare i propri debiti personali.

Insomma un finale amaro, non solo per Emma ma anche per i tantissimi spettatori che hanno seguito le puntate trasmesse di Luce dei tuoi occhi su Canale 5.

I fan delusi dall'ultima puntata di Luce dei tuoi occhi

In tanti, infatti, dopo aver visto l'ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, hanno scritto sui social, sostenendo che questo finale non sarebbe affatto giusto.

"Che fregatura, lo sapevamo che ci lasciavano a bocca asciutta", ha scritto una fan della fiction delusa per l'epilogo di questa prima stagione.

Tuttavia, a questo punto, i fan sperano di poter vedere al più presto la seconda stagione della fiction, per avere tutte le risposte che aspettano.