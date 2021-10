L'appuntamento con Luce dei tuoi occhi è in programma mercoledì 27 ottobre 2021. In prime time alle 21:30 su Canale 5 andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di grande successo, che ha ottenuto degli ottimi risultati dal punto di vista auditel, conquistando il gradimento del pubblico. I colpi di scena non mancheranno nel corso della sesta puntata finale e saranno legati in primis alle vicende di Emma, che continuerà ad indagare per cercare di arrivare alla verità sul caso di sua figlia Alice.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, trama sesta e ultima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, in programma il 27 ottobre su Canale 5, rivelano che si partirà da un evento a dir poco inaspettato e al tempo stesso clamoroso.

Azzurra ha fatto perdere le sue tracce: la moglie del fratello di Emma è sparita nel nulla ed ha portato con se anche la piccola Cecilia.

La polizia si metterà subito sulle tracce della donna per cercare di scoprire la verità ma, ovviamente, questa sparizione misteriosa non renderà per niente tranquilla Emma.

Il motivo? Era stata proprio Azzurra, sedici anni prima, ad occuparsi di tutte le pratiche ospedaliere legate al parto di Emma.

Possibile che la moglie di Roberto sia in qualche modo legata alla sparizione e al furto di Alice?

Azzurra sparisce, Emma indaga

Questa è la domanda sulla quale Emma si ritroverà ad indagare in questo ultimo appuntamento della fiction di Canale 5.

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi del 27 ottobre 2021, rivelano che Emma si metterà così sulle tracce della donna e proverà a capire cosa si nasconde dietro questa sua fuga improvvisa.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: sarà proprio Emma a trovare Azzurra e la piccola Cecilia durante la loro fuga.

Nel momento in cui la donna si renderà conto di essere stata "braccata" deciderà di parlare a cuore aperto con Emma e le confesserà il vero motivo di questa fuga improvvisata e inaspettata.

Roberto confessa l'omicidio: anticipazioni Luce dei tuoi occhi ultima puntata

Gli spoiler dell'ultima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, rivelano che Azzurra deciderà di essere sincera al 100% con la cognata, rivelandole che la sera in cui Luigi è stato ucciso, Roberto era stato con lui.

Un vero e proprio choc per Emma, la quale comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto del fratello: possibile che sia stato lui a macchiarsi di quell'omicidio?

Nel finale della prima stagione di Luce dei tuoi occhi, Roberto deciderà di confessare la verità: è stato proprio lui ad ammazzare Luigi e, a questo punto, svelerà anche la triste verità legata alla vendita della piccola Alice.